La menta es conocida principalmente por sus usos gastronómicos y su aroma fresco e intenso. Sin embargo, también aparece en distintas tradiciones y rituales populares que le atribuyen significados relacionados con la prosperidad, la renovación y las nuevas oportunidades.

Una de esas prácticas consiste en guardar una hoja de menta en la billetera, cerca del dinero. La costumbre parte de una interpretación simbólica: por su capacidad para crecer y expandirse rápidamente, la planta representa para estas creencias el movimiento, el crecimiento y la circulación de la abundancia.

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El ritual guarda similitudes con otro que se volvió muy popular: llevar romero en la billetera. Sin embargo, no se les atribuye exactamente el mismo significado. Mientras la menta aparece más asociada con renovación y expansión, el romero suma un componente relacionado con la protección y la limpieza energética.

Qué significa llevar una hoja de menta en la billetera

Dentro de estas creencias, la billetera no se elige al azar: al ser el objeto donde habitualmente se guarda el dinero, se convierte simbólicamente en el lugar donde colocar elementos asociados con la prosperidad.

La billetera es, para muchos, algo más que un elemento para guardar dinero. Foto: imagen ilustrativa generada con IA.

La menta, por su parte, suele relacionarse con la frescura, la renovación y el crecimiento. Algunas tradiciones populares también le atribuyen la capacidad simbólica de atraer oportunidades, favorecer la claridad y alejar energías negativas.

Para realizar esta práctica no hace falta una preparación compleja. Se puede escoger una hoja sana de menta, limpiarla, dejarla secar para evitar que aporte humedad y colocarla en un compartimento de la billetera. Algunas variantes del ritual utilizan directamente menta seca.

La hoja puede reemplazarse cuando se encuentre deteriorada o haya perdido su aroma. En estas prácticas, el gesto suele acompañarse con una intención vinculada con el trabajo, los proyectos personales o la economía.

Es importante aclarar que se trata de una creencia o ritual simbólico: no existe evidencia científica de que guardar menta en la billetera produzca mejoras económicas o atraiga dinero.

Menta o romero en la billetera: cuál es la diferencia

Aunque ambas plantas aparecen vinculadas con la prosperidad, la principal diferencia está en el simbolismo que se les atribuye.

La menta está especialmente relacionada con el movimiento, la expansión, la renovación y las oportunidades. Su crecimiento vigoroso explica parte de esa asociación simbólica con una abundancia que se multiplica.

La menta se relaciona con el movimiento, la expansión, la renovación y las oportunidades Foto: imagen ilustrativa generada con IA.

El romero, en cambio, aparece en tradiciones populares como una planta vinculada con la protección, la buena suerte y la limpieza energética. Al llevar una hoja seca dentro de la billetera, quienes practican este ritual buscan asociarla tanto con la prosperidad como con la eliminación de supuestos bloqueos relacionados con el dinero.

En términos simples, dentro de estas creencias, la menta simboliza principalmente crecimiento y renovación, mientras que el romero incorpora una idea más marcada de protección y limpieza. Ninguna de estas propiedades económicas o energéticas cuenta con respaldo científico; forman parte de prácticas espirituales y tradiciones populares.

Además, ambas plantas comparten una característica que ayuda a explicar su presencia en este tipo de costumbres: su aroma intenso y su larga tradición de uso doméstico. Más allá de cualquier interpretación espiritual, llevarlas en la billetera funciona como un pequeño gesto simbólico que algunas personas utilizan para recordar objetivos económicos, proyectos pendientes o simplemente renovar sus intenciones vinculadas con la prosperidad.