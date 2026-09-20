El papel higiénico forma parte de la rutina diaria de millones de personas, pero un médico advirtió que su uso exclusivo podría no ser la mejor opción para mantener una adecuada higiene íntima. Según explicó, esta práctica, muy extendida en todo el mundo, puede favorecer la aparición de molestias e incluso aumentar el riesgo de algunos problemas de salud.

La advertencia fue realizada por el médico y divulgador español David Callejo, quien sostiene que muchas personas creen que el papel higiénico limpia por completo cuando, en realidad, solo elimina parte de los residuos. El especialista también remarcó que las toallitas húmedas, aunque parezcan una alternativa más eficaz, tampoco deberían convertirse en la solución habitual.

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El tema generó un intenso debate en redes sociales porque se trata de un hábito cotidiano que casi nadie cuestiona. Sin embargo, los especialistas coinciden en que la higiene íntima no solo depende de la frecuencia con la que se realiza, sino también de los métodos utilizados. Elegir prácticas más cuidadosas puede ayudar a prevenir molestias y proteger la salud de la piel en una zona especialmente sensible.

¿Cuáles son los riesgos de usar solo papel higiénico?

Según explicó Callejo, el principal problema es que el papel higiénico no elimina completamente los restos de materia fecal, sino que muchas veces los desplaza sobre la piel.

La advertencia de un médico sobre el riesgo de usar papel higiénico. Foto: Freepik

De acuerdo con el médico, el uso exclusivo de papel puede favorecer:

Irritación de la piel.

Picazón anal persistente.

Fisuras anales.

Hemorroides o empeoramiento de las ya existentes.

Pequeños sangrados por fricción.

Estos problemas son más frecuentes cuando se utiliza papel áspero, se ejerce demasiada presión al limpiarse o se realizan múltiples pasadas sobre la misma zona. En personas con hemorroides o fisuras, esa fricción repetida puede agravar los síntomas y retrasar la recuperación, por lo que los médicos suelen recomendar alternativas menos agresivas.

¿Qué dicen los especialistas sobre la higiene íntima?

Diversas sociedades médicas coinciden en que una higiene adecuada de la zona anal debe ser efectiva, pero también delicada. El exceso de fricción con papel higiénico, el uso frecuente de productos perfumados o las limpiezas demasiado agresivas pueden alterar la barrera natural de la piel y favorecer irritaciones.

Por eso, los expertos recomiendan evitar jabones fuertes o con fragancias y priorizar métodos que limpien sin dañar el tejido, especialmente en personas con hemorroides, fisuras o piel sensible.

¿Las toallitas húmedas son mejores?

Para Callejo, no necesariamente. Aunque reconoce que pueden ser útiles cuando no hay acceso a agua, advierte que muchas contienen perfumes, conservantes y otros compuestos químicos que permanecen sobre la piel.

La advertencia de un médico sobre el riesgo de usar papel higiénico. Foto: Freepik

Según explicó, estos ingredientes pueden provocar:

Dermatitis de contacto.

Alteraciones del pH de la piel.

Cambios en la microbiota natural.

Irritación en personas con piel sensible.

Además, recordó que muchas toallitas, incluso las que se comercializan como “desechables”, pueden obstruir cañerías y sistemas cloacales si se arrojan al inodoro.

Qué recomienda el médico para una mejor higiene

La principal recomendación del especialista es utilizar agua siempre que sea posible, ya sea mediante un bidet, una ducha o dispositivos específicos para higiene íntima. Según explicó, este método permite una limpieza más completa y reduce la fricción sobre la piel.

En caso de utilizar papel higiénico, aconseja hacerlo con suavidad y evitar movimientos que puedan favorecer infecciones urinarias, especialmente en mujeres. También recomienda secar bien la zona después del lavado para evitar la humedad excesiva.

Si aparecen síntomas como dolor, sangrado, picazón persistente o secreciones, los especialistas recomiendan consultar con un médico para descartar hemorroides, fisuras, infecciones u otras enfermedades que requieran tratamiento. De esa manera, es posible recibir un diagnóstico adecuado y evitar que un problema menor evolucione hacia una afección más compleja.