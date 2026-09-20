La lengua de suegra es una de las plantas de interior más populares por su resistencia y por los pocos cuidados que necesita. Su nombre científico actual es Dracaena trifasciata, aunque durante años fue conocida como Sansevieria trifasciata.

Se destaca además por sus hojas rígidas y verticales que acumulan bastante polvo con el paso de los días. Por eso, además del riego, muchas personas también usan estas mezclas para limpiar la superficie de las hojas y devolverles brillo sin productos químicos.

Entre los trucos caseros que circulan para mantenerla saludable aparece el de colocar una pequeña cantidad de azúcar en la tierra. La explicación habitual es que el azúcar puede servir como fuente de carbono para los microorganismos presentes en el sustrato.

// Ni potus ni lengua de suegra: la planta que va en la puerta para atraer la fortuna

Sin embargo, hay una diferencia importante: el azúcar no funciona como fertilizante directo para la planta. Las raíces no necesitan recibir azúcar de mesa para obtener energía, ya que la planta produce sus propios azúcares mediante la fotosíntesis.

Por eso, más que un método de fertilización, se trata de un recurso casero que busca estimular temporalmente la actividad microbiana del suelo. Y precisamente por ese motivo la cantidad resulta fundamental.

Por qué se usa solo una cucharadita de azúcar en la lengua de suegra

Si se decide probar este método, la recomendación casera es utilizar como máximo una cucharadita, distribuirla sobre el sustrato y evitar repetir el procedimiento con frecuencia.

Para que sirve poner azúcar en la maceta de la lengua de suegra.

El problema de agregar demasiado azúcar es que puede generar condiciones favorables para una proliferación excesiva de microorganismos. En sustratos húmedos, la materia orgánica y los hongos también pueden favorecer la aparición de mosquitas del sustrato, cuyas larvas se desarrollan en ambientes húmedos y ricos en materia orgánica.

Además, los hongos pueden desarrollarse sobre la superficie de las macetas cuando existen condiciones de humedad favorables. La Universidad de Maryland recomienda, justamente, dejar secar la superficie del sustrato entre riegos para reducir este problema.

Por eso, más azúcar no significa mayores beneficios. Una cantidad excesiva puede alterar el equilibrio del sustrato y terminar generando un entorno poco conveniente para una especie que, justamente, se desarrolla mejor con pocos cuidados.

Cómo cuidar la lengua de suegra para que crezca fuerte

Más allá de este truco, los especialistas coinciden en que la clave para mantener una lengua de suegra saludable está en un sustrato con muy buen drenaje y un riego moderado.

Para que sirve poner azúcar en la maceta de la lengua de suegra.

La planta tolera condiciones de poca luz, aunque puede desarrollarse mejor con una buena iluminación. Uno de sus principales enemigos es el exceso de agua: sus raíces son susceptibles a pudrirse cuando el sustrato permanece húmedo durante demasiado tiempo.

En cuanto a la fertilización, tampoco necesita grandes cantidades. Especialistas de Penn State recomiendan, para conseguir una planta más vigorosa, utilizar durante la época de crecimiento un fertilizante de uso general diluido a la mitad de la concentración indicada.

De esta manera, la cucharadita de azúcar puede entenderse como un truco doméstico ocasional y no como un reemplazo del fertilizante. Para la lengua de suegra, mantener el sustrato aireado, dejarlo secar entre riegos y evitar los excesos sigue siendo mucho más importante que cualquier ingrediente agregado a la maceta.