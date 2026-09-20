Sintonía terminó después de cinco temporadas, pero Netflix decidió mantener con vida a uno de sus personajes más importantes. Nando regresó con su propia película, un thriller criminal que recupera las consecuencias de las decisiones que tomó durante la serie y busca cerrar definitivamente su historia.

Nando entre dos mundos: Una película de Sintonía se estrenó el 12 de agosto de 2026 y dura 1 hora y 49 minutos.

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Está dirigida por Johnny Araújo, con guion de Denis Nielsen, Guilherme Quintella y Léo Todeschini, y vuelve a tener a Christian Malheiros como protagonista.

De qué trata Nando entre dos mundos

La historia transcurre cinco años después de que Nando alcanzara la cima del mundo criminal. El personaje dejó Brasil y ahora vive en Serbia, alejado de buena parte de aquello que construyó y de las personas que formaron parte de su pasado.

Nando entre dos mundos: Una película de Sintonía se estrenó el 12 de agosto de 2026 y dura 1 hora y 49 minutos.

Su intento de comenzar una nueva etapa termina abruptamente cuando Bruninha, su hija adolescente, desaparece sin dejar rastros. Nando se ve obligado a regresar a Brasil para encontrarla y vuelve a quedar frente a frente con el peligroso ambiente del que había intentado escapar.

La búsqueda lo coloca nuevamente entre dos mundos. Por un lado, está su familia y el deseo de protegerla; por el otro, aparecen las obligaciones, enemigos y consecuencias que dejó su ascenso dentro del crimen.

También regresa Scheyla, una figura fundamental en la vida de Nando desde Sintonía y una pieza central de los nuevos conflictos familiares. A ellos se suma Moicano, un personaje que adquiere importancia en esta nueva etapa.

La película que continúa la historia de Sintonía

La producción funciona como un spin-off y continuación directa de Sintonía, la serie creada a partir de una idea original de KondZilla que debutó en la plataform de la N roja en 2019.

La ficción seguía principalmente a Nando, Doni y Rita, tres jóvenes de una favela de São Paulo cuyos caminos avanzaban por universos diferentes: el crimen, la música y la religión. La amistad entre ellos permanecía como vínculo mientras sus decisiones los llevaban hacia destinos cada vez más alejados.

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Nando comenzó soñando con dedicarse a la música, pero terminó involucrándose progresivamente en el narcotráfico hasta convertirse en una figura poderosa del mundo criminal.

La serie concluyó en 2025 después de cinco temporadas. La película permite ahora conocer qué ocurrió posteriormente con Nando.

Un thriller que combina crimen y drama familiar

Aunque conserva el universo criminal de la serie, la película coloca el conflicto familiar en el centro de la trama. La desaparición de Bruninha obliga a Nando a enfrentarse no solamente con nuevos peligros, sino también con las consecuencias que su antigua vida tuvo sobre quienes lo rodeaban.

La película coloca el conflicto familiar en el centro de la trama.

Netflix presenta la producción como un drama criminal marcado por la tensión, la acción y las decisiones sobre la lealtad, con el protagonista obligado a determinar hasta dónde está dispuesto a regresar al mundo que abandonó para salvar a su familia.

Cómo es el reparto de Nando entre dos mundos