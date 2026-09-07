Cuando Euphoria empezaba a convertirla en una figura internacional, Sydney Sweeney protagonizó uno de los thrillers eróticos más provocadores de su carrera. Se trata de Los voyeurs, una película que utiliza el deseo, la obsesión y la invasión de la intimidad como motores de un juego cada vez más peligroso.

Estrenada en 2021, dura 1 hora y 56 minutos y está disponible en Prime Video. Michael Mohan escribió y dirigió la película, protagonizada por Sweeney junto con Justice Smith, Ben Hardy y Natasha Liu Bordizzo.

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El largometraje significó además el comienzo de la colaboración entre Sweeney y Mohan. Tres años después volvieron a trabajar juntos en Immaculate, el filme de terror que la actriz también produjo.

De qué trata Los voyeurs

La historia comienza cuando Pippa y Thomas, una joven pareja, se muda a un departamento en Montreal. Desde las ventanas de su nuevo hogar pueden observar con facilidad el interior del departamento ubicado enfrente.

Las escenas íntimas de Los voyeurs estaban entre las mejores realizadas durante la década.

Allí viven Seb y Julia, una pareja cuya intimidad empieza a despertar la curiosidad de los recién llegados. Lo que inicialmente parece una observación ocasional se transforma poco a poco en una rutina: Pippa y Thomas comienzan a seguir los movimientos de sus vecinos y a interesarse cada vez más por lo que ocurre al otro lado de la calle.

La situación cambia cuando descubren que Seb engaña a Julia. Pippa siente entonces que ya no puede limitarse a mirar y empieza a involucrarse en una relación que, hasta ese momento, observaba desde la distancia.

El tráiler oficial de The Voyeurs, con Sydney Sweeney.

A partir de allí, la película transforma el voyeurismo inicial en un thriller de manipulación y obsesión. Las fronteras entre quienes observan y quienes son observados comienzan a desdibujarse, mientras las decisiones de los protagonistas tienen consecuencias cada vez más graves.

Prime Video presenta la película precisamente como la historia de una curiosidad que termina convertida en una “tóxica obsesión”.

La película más provocadora de Sydney Sweeney antes de Immaculate

Los voyeurs recibió especial atención por su contenido sexual y por algunas de las escenas protagonizadas por Sweeney. La propia clasificación de Prime Video advierte sobre desnudez y contenido sexual fuerte, además de violencia e imágenes perturbadoras.

Michael Mohan defendió especialmente ese aspecto de la película. Años después del estreno sostuvo que las escenas íntimas de Los voyeurs estaban entre las mejores realizadas durante la década y aseguró que la película había superado las expectativas internas que Amazon tenía para su desempeño.

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El director volvió a trabajar con Sweeney en 2024 en Immaculate. En ese caso, la actriz no solamente ocupó el papel principal, sino que también participó como productora y recuperó un proyecto al que había estado vinculada desde años antes.

La película se presenta como la historia de una curiosidad que termina convertida en una “tóxica obsesión”.

En Los voyeurs, sin embargo, el erotismo no funciona únicamente como elemento provocador. La película recupera elementos clásicos del thriller sobre el acto de mirar a otros y los combina con temas como los límites de la privacidad, la curiosidad y las consecuencias de intervenir en vidas ajenas.

Qué dijo la crítica sobre Los voyeurs

La recepción fue dividida. Parte de la crítica destacó su apuesta por recuperar el thriller erótico popular de décadas anteriores, mientras que otras reseñas cuestionaron algunos de sus giros y la manera en que desarrolla su tramo final.

Con el paso del tiempo, la película mantuvo visibilidad especialmente por la posterior popularidad de Sydney Sweeney y por su nueva colaboración con Mohan en Immaculate. Actualmente tiene una calificación de 6,1 sobre 10 en IMDb, según la ficha disponible en Prime Video.

Cómo es el reparto de Los voyeurs