Veinticinco años después de los atentados contra Estados Unidos, una serie documental vuelve sobre el 11 de septiembre de 2001 desde una perspectiva diferente.

En lugar de concentrarse exclusivamente en los ataques y el derrumbe de las Torres Gemelas, reconstruye los vínculos entre personas que se ayudaron para sobrevivir y que ahora vuelven a encontrarse.

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9/11: Reunited tiene tres capítulos de entre 43 y 46 minutos y está disponible en Disney+. La producción de National Geographic fue realizada en colaboración con el 9/11 Memorial & Museum para conmemorar el 25° aniversario de los atentados y está dirigida por Julian Jones.

De qué trata 9/11: Reunited

La serie reconstruye cronológicamente el 11-S a través de personas que estuvieron en el World Trade Center, el Pentágono y sus alrededores. Muchas compartieron durante aquellos minutos situaciones de vida o muerte con completos desconocidos.

9/11: Reunited tiene tres capítulos de entre 43 y 46 minutos y está disponible en Disney+.

El primer episodio, “8:00 AM – 9:07 AM”, comienza con el impacto del primer avión contra la Torre Norte y continúa hasta el ataque contra la Torre Sur. Entre sus historias aparecen hombres que quedaron atrapados en un ascensor y lograron escapar gracias a la intervención de un limpiador de ventanas.

El segundo capítulo abarca desde las 9:07 hasta las 10:15 y recupera testimonios de sobrevivientes de los ataques contra el Pentágono y la Torre Sur.

El tráiler oficial del documental 9/11 Reunited.

El tercero comienza a las 10:15 del 11 de septiembre y llega hasta las 7:45 de la mañana siguiente, con especial atención en los rescatistas afectados por el derrumbe de la Torre Norte.

El objetivo no es únicamente reconstruir cómo sobrevivieron, sino mostrar qué ocurrió con esas relaciones durante los siguientes 25 años.

Bill Spade y la responsabilidad de contar lo ocurrido

Uno de los protagonistas es Bill Spade, entonces bombero del Rescue Company 5 del Departamento de Bomberos de Nueva York. Spade entró en la Torre Norte y quedó atrapado bajo los escombros cuando el edificio se derrumbó.

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Permaneció aproximadamente una hora entre los restos hasta que consiguió salir junto con otros tres bomberos. Después debió afrontar tanto las lesiones físicas como las consecuencias psicológicas de lo ocurrido.

Una mirada diferente sobre el 11 de septiembre

Los atentados del 11-S dejaron 2.977 víctimas mortales y modificaron profundamente la seguridad, la política exterior y numerosos aspectos de la vida cotidiana en Estados Unidos. 9/11: Reunited, sin embargo, elige concentrarse en las historias individuales que quedaron detrás de esas cifras.

Los protagonistas cuentan sus propias experiencias y se reencuentran con personas vinculadas a su supervivencia.

La producción intercala los recuerdos de aquella jornada con los encuentros actuales. De esa manera, las imágenes históricas funcionan como contexto para mostrar qué ocurrió con quienes consiguieron salir de los edificios o participaron de los rescates.

Quiénes participan en 9/11: Reunited

Al tratarse de una serie documental, no hay actores interpretando a los sobrevivientes. Los protagonistas cuentan sus propias experiencias y se reencuentran con personas vinculadas a su supervivencia.

Entre ellos está Bill Spade, quien continúa relatando lo sucedido como una forma de recordar a sus compañeros. Para el exbombero, esa tarea adquirió una importancia adicional con el paso del tiempo: las nuevas generaciones conocen el 11-S como un acontecimiento histórico y no como una experiencia que hayan vivido.