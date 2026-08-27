El nuevo universo de DC Studios sigue tomando forma y una de sus apuestas más importantes ya llegó al streaming. Linternas abandona parcialmente la espectacularidad cósmica asociada a Green Lantern para construir una historia detectivesca en la Tierra, con dos policías intergalácticos investigando un crimen que esconde algo mucho mayor.

La primera temporada tiene 8 capítulos y se estrenó el 16 de agosto de 2026 por HBO Max. El dato: los episodios se lanzan semanalmente los domingos.

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Protagonizada por dos figuras como Aaron Pierre y Kyle Chandler, la serie tiene a Chris Mundy como showrunner y creó la serie junto con Damon Lindelof y Tom King.

De qué trata Linternas

La serie presenta a John Stewart, un nuevo integrante del Green Lantern Corps que debe trabajar junto a Hal Jordan, una figura veterana y legendaria dentro de la organización.

La relación comienza como la de un aprendiz y un mentor poco compatibles. Ambos terminan en Rushville, Nebraska, para investigar un violento episodio que podría tener un origen extraterrestre. Lo que inicialmente parece un caso aislado comienza a revelar conexiones con una amenaza capaz de extenderse mucho más allá de esa pequeña comunidad.

Uno de los mayores atractivos de Linternas está precisamente en combinar dos géneros.

La producción se aleja así del formato tradicional de una aventura espacial y apuesta por un misterio construido a partir de interrogatorios, pistas y sospechosos.

Sin adelantar los giros de los episodios ya estrenados, el caso introduce además elementos conocidos de los cómics y comienza a ampliar la historia del Green Lantern Corps.

Un thriller policial dentro del nuevo universo DC

Uno de los mayores atractivos está precisamente en combinar dos géneros. Los anillos continúan otorgando a sus portadores la capacidad de crear construcciones mediante la fuerza de voluntad, pero la serie coloca esas habilidades dentro de una investigación mucho más terrenal.

El tráiler oficial de la serie Linternas.

La serie forma parte del Capítulo Uno: Dioses y monstruos, la primera gran etapa del DCU desarrollado por James Gunn y Peter Safran. Su conexión más visible con otras producciones es Guy Gardner, interpretado nuevamente por Nathan Fillion después de su aparición en Superman.

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La recepción inicial también fue fuerte: después de su estreno, la primera temporada alcanzó un 95% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, mientras el primer episodio generó conversación por algunos cambios respecto de la historia tradicional de los personajes.

Kyle Chandler y Aaron Pierre toman los anillos

Kyle Chandler, ganador del Emmy por Friday Night Lights, interpreta a un Hal Jordan veterano, mientras que Aaron Pierre -Mufasa en la versión original de Mufasa: El rey león- asume el papel de John Stewart.

Linternas, con dos policías intergalácticos investigando un crimen que esconde algo mucho mayor.

La elección establece una diferencia generacional que funciona como uno de los motores centrales de la serie: Hal tiene años de experiencia como Linterna; John apenas comienza a comprender el alcance de sus poderes y de la organización a la que acaba de incorporarse.

Cómo es el reparto de Linternas