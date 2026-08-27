El universo de la popular perrita suma una propuesta especial para las familias latinoamericanas: famosos como Gina Torres, Kali Uchis, Itatí Cantoral y Jaime Camil leen sus historias favoritas.

“Un cuento más” antes de dormir tiene una nueva banda sonora para los chicos que disfrutan de Bluey. “Book Reads - Las historias de Bluey” ya cuenta con sus primeros episodios en español para América Latina, con reconocidas figuras prestando sus voces a los relatos.

Entre los primeros cuentos se encuentra “Abuelitas”, leído por Gina Torres, donde Bluey y Bingo juegan a ser dos ancianas y se preguntan si las abuelas pueden bailar. Para resolver el misterio, deciden comunicarse por videollamada con Nana.

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BLUEY ESTRENÓ SUS CUENTOS EN ESPAÑOL: QUIÉNES SON LOS FAMOSOS QUE PONEN VOZ A LAS HISTORIAS

Itatí Cantoral es la encargada de narrar “Hora de Dormir”, una de las historias más recordadas de Bluey. El relato muestra a Bingo intentando dormir sola por primera vez, mientras un sueño la lleva a recorrer un universo lleno de imaginación.

Por su parte, Kali Uchis pone voz a “Bingo”, una historia centrada en la hermana menor y su aprendizaje para desenvolverse por sí misma. Jaime Camil narra “El Arroyo”, donde Bluey descubre que la naturaleza puede resultar intimidante, pero también esconder un mundo fascinante.

Los nuevos episodios se estrenan dos veces por semana en el canal oficial de YouTube de Bluey Español y en bluey.tv, dentro de su sección en español. La serie digital comenzó en 2024 y sus dos primeras temporadas ya superaron las 91 millones de reproducciones, consolidando a los cuentos de Bluey como una propuesta para compartir en familia.

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