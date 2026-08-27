La última gala de nominación en Gran Hermano Generación Dorada marcó el cierre de una etapa clave: desde la próxima semana, solo quedarán en juego las seis finalistas. En esta instancia, las participantes ingresaron por última vez al confesionario, acompañadas por sus visitas, para definir la placa que determinará quiénes siguen en carrera y quiénes se despiden del reality.

Después de la votación, las jugadoras celebraron en la arena con comida, bebida y una decoración especial que incluyó fotos de todos los exjugadores y retratos destacados de las siete que llegaron a esta instancia. El clima fue de festejo, pero también de tensión por la inminente definición.

La dinámica de la noche incluyó la participación de los acompañantes, que sumaron votos junto a las jugadoras. Yanina Zilli otorgó 2 votos a Yipio, mientras que Martín, su acompañante, le dio 1 voto a Pincoya. Por haber atendido el teléfono dorado, Martín y Yanina tuvieron el beneficio de ver los votos del resto en el zoom.

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Yipio y su acompañante Titi Tcherkaski eligieron a Solange, sumando 3 votos en total. Pincoya, que ostentó el liderazgo semanal, votó como en las galas tradicionales: 2 votos para Charlotte y 1 para Mariela, mientras que Brian Sarmiento (su acompañante) sumó 1 voto más para Mariela.

Mariela y Campanita dirigieron sus votos a Luana, con 2 y 1 respectivamente. Solange intentó votar a Yipio, pero sus 2 votos fueron anulados por decisión de Tamara, la última eliminada; su acompañante Tomy dio 1 voto a Pincoya.

Pincoya y Santiago del Moro en Gran Hermano (Fotos: capturas Telefe)

Luana y Danelik repartieron sus votos entre Mariela (2) y Yanina Zilli (1). Por último, Charlotte y Cola eligieron a Solange (2 votos) y Mariela (1 voto).

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LA LÍDER PINCOYA HIZO SU MOVIDA Y BAJÓ A DOS JUGADOREAS CLAVE DE LA PLACA DE NOMINADOS DE GRAN HERMANO

Como líder semanal, Pincoya tuvo la posibilidad de bajar a dos jugadoras de la placa, aunque no pudo salvarse a sí misma. La chilena optó por sacar de la nominación a Solange y Luana, dejando la placa final conformada por Mariela, Yipio, Charlotte y Pincoya.

Esta decisión resultó clave para el armado de la placa y dejó a cuatro participantes en riesgo de eliminación, mientras que las otras tres aseguraron su lugar en la definición.

Las nominadas de la semana de Gran Hermano (Fotos: capturas Telefe)

Con la placa ya definida, Yanina Zilli, Solange Abraham y Luana Fernández se convirtieron en las primeras tres finalistas de esta edición de Gran Hermano Generación Dorada. Ahora, la decisión final queda en manos del público, que será el encargado de elegir quiénes completarán la lista de finalistas y disputarán la gran final del reality.

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