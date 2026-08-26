Marcelo Corazza, primer ganador de Gran Hermano Argentina, fue absuelto este miércoles en el juicio que investigaba su presunta participación en una organización vinculada con delitos contra menores de edad. El Tribunal Oral Federal N° 3 determinó la absolución del productor de televisión, quien había llegado a juicio acusado de asociación ilícita, corrupción de menores de 18 años y exhibiciones obscenas.

La resolución judicial tuvo un punto clave según informaron en el programa El Diario de Mariana: el fiscal había considerado que los delitos por los cuales Corazza había llegado a juicio estaban prescriptos por el paso del tiempo. Al no formular acusación, el tribunal finalmente resolvió absolver al ex productor televisivo.

Marcelo Corazza (Foto: captura Intrusos)

POR QUÉ ABSOLVIERON A MARCELO CORAZZA

Al no existir una acusación fiscal por esos delitos, el tribunal resolvió absolver a Marcelo Corazza por prescripción de la acción penal. En el fallo se menciona específicamente la absolución respecto de los delitos de exhibiciones obscenas agravadas y promoción de la corrupción de menores de 18 años vinculados con una de las víctimas.

Marcelo Corazza fue detenido en el marco de una causa por corrupción de menores

Además, la acusación por asociación ilícita no pudo sostenerse, por lo que ese aspecto de la causa también quedó descartado. De esta manera, se levantaron la vigilancia mediante dispositivo electrónico, la prohibición para salir del país y el embargo sobre sus bienes.

QUÉ PASÓ CON LOS OTROS ACUSADOS

El fallo también estableció distintas responsabilidades para los demás imputados, ya que la investigación incluía numerosos delitos y las situaciones procesales no fueron iguales para todos. Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo fue condenado a 22 años de prisión.

“Era quien traía lo menos desde Misiones a la provincia de Buenos Aires”, explicó Martín Candalaff en el vivo de América. En el caso de Raúl Ignacio Mermet recibió una condena de 10 años de prisión como partícipe necesario del delito de trata de personas, conforme informaron en La Nación.

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