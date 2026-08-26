Al día siguiente de que saliera a la luz la escandalosa auditoría que Tini Stoessel habría mandado a realizar sobre su patrimonio y economía, Gustavo Méndez contó en La Mañana con Moria cómo habría impactado en la cantante la filtración de los fuertes resultados en los medios.

“Ella no es dueña de nada”, informaron en Los Profesionales de Siempre, por El Nueve, al referirse a la información que trascendió sobre la situación patrimonial de la artista.

Cómo está Tini Stoessel tras la escandalosa auditoría a su papá, Alejandro Stoessel

Cómo está Tini Stoessel tras la escandalosa auditoría a su papá, Alejandro Stoessel

“Hoy la relación con el papá es nula, cero. Es más, cuando el papá estuvo internado, Tini no se comunicó con él”, contó Gustavo Méndez al hablar del vínculo entre la cantante y Alejandro Stoessel.

Y recalcó: “Para que tomen dimensión de lo que está pasando, no lo invitó al casamiento, ni a la madre, ni lo llamó cuando estuvo internado”.

Sobre el estado emocional actual de la artista, el panelista de eltrece reveló cómo la habría afectado la repercusión mediática de la auditoría.

“Tini está ensayando y hasta ayer venía jolgoriosa, divina, feliz a hacer su performance en Zona Norte, pero ayer estaba triste y bajoneada”, aseguró Méndez.