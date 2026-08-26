Stephanie Demner, una de las influencer más queridas de las redes sociales, suele compartir con sus seguidores los aspectos más positivos de su vida, pero también se anima a mostrar el lado B. En esta ocasión, habló de las reiteradas infidelidades que vivió en una misma relación, cuando aún era muy chica.

“Más que un storytime, yo de esto te puedo escribir un libro”, bromeó la modelo frente a cámara. “Te voy a contar alguna de las mejores infidelidades que descubrí. Por suerte fueron todas con el mismo pibe”, aclaró para ampliar más detalles.

“Contexto: yo era chiquita y nueva en las relaciones. Y esta persona era unos poquitos años más grande, pero tenía más calle vivida”, contó y aclaró: “No se me pongan a hacer cuentas y tratar de adivinar en los comentarios quién es”.

Stephanie Demner ventiló las peores infidelidades que descubrió (Video: Instagram @stephaniedemner)

STEPHANIE DEMNER VENTILÓ LAS PEORES INFIDELIDADES QUE DESCUBRIÓ

Si bien Stephanie Demner aclaró desde un principio que no se considera una persona “tóxica”, reconoció que en aquella relación estaba “todo el día buscando si había otras mujeres alrededor”. “¡Y había!“, afirmó la modelo que contó que una de las red flags más grandes ”era que siempre tenía el celular con la pantalla hacia abajo y, obviamente, en silencio".

“Pero, ¿saben qué? El universo quiere que te enteres de que sos cornuda”, aseguró la modelo que agregó: “Después de tantos años realmente aprendí de que si te engañan, te vas a enterar”. Por otro lado, contó que las infidelidades las descubrió “revisando el celular, revisando computadora, le cambié absolutamente todas las contraseñas, descubrí Twitter trucho, Instagram trucho, WhatsApp trucho”.

Foto: Instagram (@stephaniedemner)

“Le regalé un perro y el mismo día que le regalé el perro se lo saqué. Le llené todo el departamento de cal y arena cuando encontré un mensaje. Casualmente el universo me mandó una señal, yo la aproveché y era mi venganza. Una venganza tranqui igual”, aclaró Stephanie que también descubrió un “triángulo amoroso” donde ella ni siquiera era parte de la ecuación.

“Había dos mujeres y este novio en cuestión, pero yo no estaba”, reveló. “Y la determinante (que después igual la perdoné después de unos años): vino la amante en un boliche a decirme que ella también era la novia y ahí dije: ¡espectacular!“, recordó la modelo, con indignación por lo vivido.

Foto: Instagram (@stephaniedemner) Por: Instagram @stephaniedemner

Por último, lanzó una advertencia a sus seguidoras: “Creo honestamente que los cuernos no nos salvan, pero sí aprendés lo que no querés en tu vida. Y para mí esto es cuestionable: las personas no cambian. Si te hizo con uno una vez, vas a hacer cornuda dos. Así que mi consejo siempre va a ser: ‘besito, adiós, te lo perdiste’”.

“Mi consejo va a ser que nunca te quedes en una relación donde no sos feliz, o donde sientas que todo el tiempo tenés que estar buscando si te miente o no. Sé que salir de esas relaciones es muy difícil, pero cuando lo mirás en retrospectiva decís, menos mal. Así que tomen el consejo de esta humilde servidora que ya pasó todas las infidelidades posibles. El amor de tu vida te está esperando y es un amor bueno, sano y lindo”, cerró Stephanie en su “storytime”.