La influencer Zoe Bogach se mantiene más activa que nunca en redes sociales. A pesar de los desamores, ella continúa con su vida y se enfoca de lleno en el autocuidado. Esta vez, se grabó haciendo su rutina de ejercicios y aprovechó para presumir su figura trabajada.

La joven suele compartir con sus seguidores distintos momentos de su día a día y el entrenamiento ocupa un lugar importante entre sus contenidos. Sin embargo, esta vez compartió un polémico mensaje que llamó la atención de todos.

(Fotos: Instagram @zoebogach)

“El trauma fue total cuando me dijeron que no tenía chichis y que le encantaría que las tuviera. Que las recuperamos, ahora toca recuperar los glúteos”, escribió Zoe junto al video donde se la veía entrenando glúteos sin parar.

El posteo de Zoe Bogach que causó polémica (Video: Instagram @zoebogach)

ZOE BOGACH, CONTRA LOS HOMBRES QUE “GIMEN” EN EL GIMNASIO

Días atrás, Zoe Bogach había protagonizado una situación que generó repercusión por un motivo muy diferente: un inesperado descargo contra los hombres que gimen mientras realizan actividad física en el gimnasio.

Con indignación, la ex participante de Gran Hermano cuestionó a quienes hacen ruidos durante sus ejercicios. “Ay, por Dios, qué asco me dan los hombres que gimen. No puedes hacer el ejercicio sin gemir, por Dios, asqueroso, callate”, lanzó.

Ahora, con una nueva publicación desde el gimnasio, Bogach volvió a mostrar su rutina y su físico trabajado, aunque aquel particular descargo continúa siendo uno de los momentos que más llamó la atención de sus seguidores.