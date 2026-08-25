Falta menos de un mes para que Gran Hermano: Generación Dorada llegue a su gran final y la competencia entre en su etapa más caliente. Tras la eliminación de Tamara Paganini, quedan apenas siete jugadoras en carrera y cada movimiento dentro de la casa puede resultar determinante.

En ese contexto, Pincoya volvió a quedarse con el liderazgo y consiguió un beneficio que promete modificar por completo la próxima nominación, que será negativa. La chilena derrotó a Sol Abraham en una competencia de precisión y celebró especialmente el triunfo, ya que se trata de su segundo liderazgo en esta edición.

Santiago del Moro explicó que, debido a que quedan solamente siete participantes, esta semana la placa tendrá un máximo de cuatro nominadas. Pero además, Pincoya contará con una ventaja especial a la hora de votar: podrá nominar con 2 votos a una jugadora y 1 voto a otra, tal como sucedía en las primeras etapas del reality, antes del ingreso de las visitas y de Brian Sarmiento.

Pincoya y un conflicto en la casa de Gran Hermano 2026. Crédito Telefe

Y justamente su invitado también tendrá un beneficio en esta instancia. Pero eso no es todo. En caso de que la placa supere el límite establecido, Pincoya podrá bajar a compañeras de la nominación, aunque tendrá una restricción fundamental: no podrá salvarse a sí misma. El poder de la líder, entonces, podría ser decisivo para definir quiénes quedan expuestas al voto del público.

La felicidad de Pincoya por conseguir nuevamente el liderazgo fue evidente. Y, fiel a su estilo, aprovechó el momento para dedicarle el triunfo nada menos que a Gran Hermano.

Foto: Captura de X (@itslautrolo) Por: Fabiana Lopez

Por eso, después de ganar la prueba, lanzó entre risas: “El hombre se debe querer morir, debe de estar peinado para atrás, porque lo que menos quiere es que yo sea líder”.

Una vez más, Pincoya hizo gala de su particular relación con Gran Hermano y dejó en claro que piensa disfrutar al máximo su nueva posición de poder.

Foto: Captura (Telefe)

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LA TREMENDA PELEA DE TAMARA PAGANINI Y PINCOYA EN GRAN HERMANO: GRITOS, AMENAZAS Y UN CARA A CARA QUE TERMINÓ AL LÍMITE

¡Se picó fuerte! Tamara Paganini y Pincoya protagonizaron un tremendo enfrentamiento en Gran Hermano: Generación Dorada que dejó a todos al borde del infarto, con un ida y vuelta cargadísimo de insultos, acusaciones y provocaciones.

El momento fue registrado y posteriormente compartido en Instagram por la cuenta @mundofamososok, donde rápidamente comenzó a circular el video del inesperado cruce entre las dos figuras del reality de Telefe.

Todo comenzó con una fuerte acusación vinculada a un supuesto escupitajo. Lejos de bajar el tono, las dos mujeres quedaron enfrentadas cara a cara y comenzaron a recriminarse mutuamente lo ocurrido: “Me acabas de escupir”, se la escuchó decir a Pincoya.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@mundofamososok)

Sin embargo, Tamara se defendió: “Vos me escupiste, yo te soplé”. La discusión fue subiendo de temperatura hasta que aparecieron las amenazas de un posible enfrentamiento físico.

“No seas tarad..., Pincoya. Si algo pasa, ¿sabés quién termina en el suelo?“, disparó Paganini. Y la otra jugadora retrucó sacándole los anteojos: ”¡Pegame, dale pegame!“.

En medio del caos, Gran Hermano pidió un poco de calma: “Atención a todos. Les pido, por favor, a alguien que esté un poco más tranquilo, que intente separar esta situación y no se quede mirando para que llegue a un extremo innecesario”, solicitaron.

¡Tremendo!