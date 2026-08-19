A poco de que se viva una gran gala en Gran Hermano: Generación Dorada donde varias personas tendrán su casamiento, en el programa de stream La Linterna revelaron que Nigro le habría pedido casamiento a JC (ambos exparticipantes del reality), con quien mantiene un vínculo que despertó un particular shippeo entre los seguidores del reality.

“Alguien pidió casarse con otra persona de Gran Hermano”, adelantaron en el programa de streaming, antes de revelar la identidad del protagonista. La sorpresa llegó cuando dieron el nombre: “Nigro pidió casarse con alguien”, afirmaron.

Y rápidamente sumaron más detalles sobre la propuesta: “Él dijo: ‘yo hago todas las noches vivos con esta persona en TikTok. Con JC’. Quiere casarse Nigro con JC esta noche, lo propuso”.

Foto: Captura (Telefe)

El pedido, sin embargo, habría quedado por el momento en veremos: “Yo creo que ni le abrieron el mensaje”, lanzaron entre risas en el programa. Y cerraron: “No había wifi, le van a decir esta noche”.

Foto: Web

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GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA: QUIÉNES QUEDARON EN LA PLACA DE NOMINADOS ESTA SEMANA

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una nueva y explosiva gala de nominación que dejó a seis participantes en placa (negativa), en una semana en la que los roces, las estrategias y los conflictos en la convivencia se vivieron a flor de piel.

Los jugadores que quedaron nominados y deberán enfrentarse al voto del público son: Solange “Sol” Abraham, Mariela Pietro, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Gisela “Yipio” Pintos, Luana Fernández y Tamara Paganini.

De esta manera, el público deberá votar a sus favoritos para que continúen en competencia hasta la próxima gala de eliminación que será el lunes. Ese día se conocerá quién se convertirá en el nuevo eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada.