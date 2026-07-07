El lunes 6 de julio, la placa “planta” dejó afuera a Nigro de Gran Hermano Generación Dorada por su escasa participación en el juego.

Sin embargo, más allá de su eliminación, hubo un detalle protagonizado por la voz del Big que llamó la atención de los seguidores del reality.

Foto: Captura (Telefe)

Qué hizo Gran Hermano con Nigro tras su eliminación: el gesto que generó polémica

A diferencia de lo que suele ocurrir con la mayoría de los participantes, Gran Hermano se limitó a decir: “Nigro, es hora de partir”.

La frase sorprendió porque no estuvo acompañada por las habituales palabras de despedida o reconocimiento que el Big suele dedicarles a quienes abandonan la casa.

En medio de la emoción del momento, Nigro no llegó a escuchar con claridad el mensaje mientras caminaba por el pasillo rumbo a la puerta de salida y preguntó: “¿Qué pasa, Big?”. Sin embargo, no obtuvo ninguna respuesta.

Qué pasó cuando Tomy se fue de Gran Hermano en la placa plata

En redes sociales, muchos usuarios interpretaron este silencio como un gesto hacia aquellos participantes que pasaron por el reality sin tener un rol protagónico ni una estrategia de juego marcada.

Los fanáticos recordaron que algo similar ocurrió meses atrás con Tomy Riguera, otro de los eliminados por la placa “planta”. En aquella oportunidad, el Big tampoco le dedicó un mensaje de despedida.

En ese caso, la voz de Gran Hermano solo dijo: “Tomy, momento de abandonar la casa. El resto, vuelva a la galería. Tomy, momento de abandonar la casa, por favor”.

Para muchos seguidores del programa, la diferencia en las despedidas no pasó desapercibida y fue interpretada como una señal del propio reality hacia los jugadores que tuvieron una participación más pasiva dentro de la competencia.