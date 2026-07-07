Antonela Roccuzzo volvió a ser tendencia, pero esta vez lejos de la moda o de su rol como esposa de Lionel Messi: la empresaria rosarina decidió abrir su primera cuenta oficial en TikTok y en cuestión de horas ya acumulaba miles de seguidores nuevos.

Hasta ahora, Roccuzzo se había mostrado reacia a sumarse a nuevas redes sociales, limitándose a su cuenta de Instagram, donde supera los 40 millones de seguidores. Por eso, el anuncio generó tanta repercusión entre sus fans.

Antonela Roccuzzo - Hola Tiktok Fuente: captura de TikTok @antonelaroccuzzo Por: TIKTOK

Para presentarse en la plataforma, la modelo eligió un ángulo bien distinto al que suele mostrar: en lugar de moda, viajes o familia, Anto Roccuzzo se metió de lleno en la comunidad de #BookTok. Bajo la consigna “Empezamos por los libros”, grabó un video sumándose a un trend viral que invita a mostrar los hobbies personales, y así abrió por primera vez las puertas de su biblioteca privada.

ROCCUZZO Y SU FACETA DE “INFLUENCER LITERARIA”

En el clip, que rápidamente empezó a viralizarse, se suceden imágenes de los libros que la rosarina leyó en los últimos meses. Entre los títulos que aparecieron se destacan sagas de fantasía y romance como Alas de sangre, de Rebecca Yarros, distintos volúmenes de Harry Potter, de J.K. Rowling, y novelas de Sarah J. Maas y Florencia Bonelli, dos autoras que se repiten en sus recomendaciones.

Antonela Roccuzzo mostrando su biblioteca personal en su primer video de TikTok. — Fuente: captura de TikTok @antonelaroccuzzo

También se vieron ejemplares de Danielle Steel y de la escritora Camucha Escobar, lo que dejó en evidencia una biblioteca variada, con espacio tanto para el romance como para el thriller y el terror.

Lejos de ser un gusto improvisado, varios de sus seguidores remarcaron que la lectura es un hábito que Roccuzzo ya había insinuado alguna vez en sus historias de Instagram, aunque nunca de forma tan dedicada como en este debut. Ahora, con una cuenta pensada específicamente para eso, muchos especulan con que la modelo podría convertirse en una voz activa dentro de la comunidad de booktokers en español.

QUÉ SE ESPERA DE SU NUEVA CUENTA EN TIKTOK

Con su cuenta ya verificada, la incógnita pasa a ser qué tipo de contenido subirá de ahora en más.

Antonela Roccuzzo mostrando su biblioteca personal en su primer video de TikTok. — Fuente: captura de TikTok @antonelaroccuzzo Por: TikTok

Si bien el video debut estuvo enfocado por completo en libros, no se descarta que en el futuro Roccuzzo combine esta faceta literaria con otros aspectos de su vida cotidiana, algo que ya viene haciendo hace años en Instagram.

Su llegada a TikTok fue celebrada especialmente por lectores que destacaron la posibilidad de acceder a recomendaciones de una figura con semejante proyección internacional.