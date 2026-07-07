El estreno de Muchachas en el marco del MUNDIAL™, el documental que sigue la intimidad de las parejas de los jugadores de la Selección argentina, reunió en Miami a varias de las mujeres de la Scaloneta, en la previa del enfrentamiento ante Egitpo, quienes apostaron por un elegante dress code en color blanco para la alfombra roja.

Sus looks no pasaron desapercibidos y fueron tema de debate en La Jaula de la Moda (de lunes a viernes a las 19 horas por Ciudad Magazine) donde analizaron las elecciones fashion de las protagonistas y destacaron tanto los aciertos como los detalles que, según los especialistas, podrían haberse evitado.

Uno de los puntos en los que hubo consenso fue en la elección del color blanco para todos los estilismos. “A Algunas les fue bien con el look, a otras mas o menos, Valu Cervantes (pareja de Enzo Fernández) con las plumas fue fatal, debería haber sido más lineal, más nada, como las otras”, comentó Fabián Medina Flores.

Emilia Ferrero, Muriel López, Valu Cervantes y Agustina Gandolfo en el estreno de "Muchachas" (Foto: Instagram Pia Lezzi).

Entonces, remarcaron la buena elección del look de Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez: “Tiene escote halter y los laterales abiertos, divina. El blanco es un buen color para el verano, allá es verano”.

LAS TENDENCIAS QUE ESTOS LOOKS ADELANTAN PARA EL VERANO 2027

Más allá del glamour de la alfombra roja, los estilismos de las parejas de los jugadores de la Selección dejaron en evidencia varias de las tendencias que prometen imponerse durante el verano 2027. El blanco total volvió a posicionarse como el gran protagonista, especialmente en vestidos largos confeccionados en telas livianas y tejidos de punto, una opción que combina elegancia con frescura para eventos tanto de día como de noche.

También cobraron fuerza las siluetas minimalistas con recortes estratégicos, escotes halter, aberturas laterales y detalles cut out, que aportan sensualidad sin perder sofisticación. En contraste, los diseños con exceso de volumen —como plumas o grandes aplicaciones— quedaron en un segundo plano, reforzando la idea de que la próxima temporada estará dominada por líneas limpias, prendas que acompañan la figura y una elegancia relajada, ideal para los días de altas temperaturas.

“MUCHAHAS”, EL DOCUMENTAL SOBRE LAS PAREJAS DE LA SCALONETA

La producción documental muestra el costado menos conocido de las mujeres que acompañan a los futbolistas de la Selección Argentina campeona del mundo. A través de testimonios personales y material inédito, la serie aborda cómo viven la exposición pública, la familia y el detrás de escena del fútbol de elite.

Su estreno en Miami reunió a varias de las protagonistas, entre ellas Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez, y Muriel López, pareja de Lisandro Martínez, que apostaron por una imagen sofisticada y coordinada para la alfombra roja, convirtiéndose rápidamente en uno de los temas más comentados tanto en redes sociales como en los programas de espectáculos y moda.

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