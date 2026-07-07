Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister, volvió a mostrar en sus redes sociales el costado más tierno de su familia. La influencer compartió, a través de su cuenta de Instagram, una serie de fotos de Alaia, la hija de la pareja, disfrutando de una tarde de pileta rodeada de palmeras, en lo que parece ser parte de sus vacaciones.

En las imágenes se ve a la nena, con un gorrito blanco y una malla floreada celeste, jugando en el agua con la ayuda de un flotador y también en brazos de su mamá.

La nena disfrutó de un rato de juegos en el agua con su flotador. Fuente: Instagram @ailencova

Las postales, publicadas sin demasiado texto —apenas unos emojis de corazones—, generaron una inmediata catarata de comentarios de sus seguidores, que no ahorraron elogios para la beba.

ALEXIS MAC ALLISTER TAMBIÉN SE SUMÓ A LOS ELOGIOS

Entre los mensajes que recibió la publicación se destacó el del propio Alexis Mac Allister, quien comentó “Bellezassss” acompañado de un emoji de fuego, dejando en claro el orgullo que siente por su hija. El comentario del volante de la Selección argentina sumó “Me gusta” y respuestas de otros usuarios, que también se metieron en la conversación para coincidir con el mensaje del futbolista.

Alaia sonríe en brazos de su mamá durante la tarde de pileta. Fuente: Instagram @ailencova

La publicación acumuló más de 260 “me gusta” y decenas de comentarios en pocas horas, entre ellos el de otras figuras conocidas del ambiente que también dejaron su marca con corazones y frases cortas destacando la ternura de las fotos.

LAS VACACIONES FAMILIARES DE AILÉN COVA Y ALEXIS MAC ALLISTER

Las imágenes se dan en medio de un período de descanso para la familia, que suele aprovechar los recesos futbolísticos para viajar juntos.

Un mimo entre Ailén Cova y su hija en medio del chapuzón. Fuente: Instagram

Ailén Cova y Alaia durante la salida familiar. Fuente: Instagram @ailencova

Ailén Cova acostumbra a compartir con sus seguidores momentos cotidianos de la crianza de Alaia, alejada en general de la exposición mediática pero mostrando esos pequeños instantes familiares que generan gran repercusión cada vez que los publica.