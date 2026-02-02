El comienzo de 2026 encontró a Ailén Cova y Alexis Mac Allister atravesando uno de los momentos más felices de sus vidas, y la influencer no dudó en compartirlo con sus seguidores a través de un carrete cargado de ternura junto a su hija Alaia.

Alaia Mac Allister juega con su perro. Video: Instagram ailencova

Las imágenes, íntimas y espontáneas, reflejan la cotidianeidad de la joven familia y la manera en que la llegada de la beba transformó cada pequeño instante en un recuerdo especial.

Las imágenes más tiernas de Ailén Cova y Alexis Mac Allister con su beba: “2026, empezaste muy lindo” | Créditos: Instagram @ailencova

Una de las postales que más llamó la atención muestra a Alaia vestida con la camiseta del Liverpool, donde juega Alexis Mac Allister, sentada en una sillita con un pantalón tejido y medias blancas.

La escena, simple y simbólica a la vez, deja entrever una infancia marcada por el fútbol y el orgullo por la carrera de Mac Allister. En otra foto, Ailén y Alexis aparecen entrenando juntos en el gimnasio de su casa, con la pequeña en brazos y rodeados de elementos de ejercicio.

AILÉN COVA Y ALEXIS MAC ALLISTER CON SU HIJA ALAIA

Ailén Cova con Alaia. Foto: Instagram ailencova

El carrete también incluyó un gesto romántico y familiar escrito sobre la nieve: “A + A = A ♥”, una ecuación que resume la unión de la pareja y el amor por su hija.

Otra postal mostró a Ailén disfrutando de un café junto a su beba, con el paisaje nevado de fondo, en una escena que combina abrigo emocional y calidez familiar. Entre los detalles más conmovedores se destacó el tatuaje de la joven con el nombre “Alaia” en su brazo, acompañado por la pequeña mano de su hija, un símbolo de amor eterno que no pasó desapercibido.

El álbum se completó con momentos de juego y complicidad entre Alexis y la beba, risas en la cama y abrazos que reflejan una paternidad presente y afectuosa, además de varias imágenes de madre e hija donde la ternura es protagonista absoluta.