El presente de Camila Mayan sigue generando conversación en redes, especialmente desde que la influencer decidió profundizar su trabajo en moda, streaming y lifestyle tras su separación de Alexis Mac Allister.

Con el tiempo, lejos de quedarse quieta, Mayan encontró una identidad propia en los medios y fue sumando seguidores interesados en su historia y en su estilo.

Ahora, la influencer presentó oficialmente su primera marca de maquillaje, un lanzamiento que marcó un hito en su crecimiento profesional. La sorpresa llegó con el nombre elegido para la firma: “Amis”.

LA LÍNEA DE MAQUILLAJES DE CAMI MAYÁN

Aunque la creadora explicó que se trata de un concepto que apunta a la cercanía y al compañerismo, el público no tardó en trazar paralelos con el episodio amoroso que marcó su último año, especialmente después de que Mac Allister oficializara su relación con Ailén Cova, amiga de la infancia, poco tiempo después de la separación.

Las redes rápidamente reaccionaron con ironías y aplausos cómplices, señalando que el nombre podría funcionar como una sutil devolución de gentilezas.

Cami Mayán lanzó su línea de maquillajes y su nombre habría sido un palo encubierto contra Alexis Mac Allister | Créditos: Instagram @camimayan

Sin embargo, Camila no hizo ningún comentario directo sobre su ex y se mantuvo enfocada en su emprendimiento. Su comunidad la celebró por transformar un momento doloroso en una plataforma de crecimiento personal y laboral, y por apostar a la independencia económica en un rubro competitivo como el de la cosmética.

Por ahora, la línea Amís debutó con tres productos pensados para el uso cotidiano: rubor líquido, lip oil e iluminador, con una estética minimalista y tonos suaves que reflejan la identidad visual de Mayan en redes.