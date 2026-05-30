Anita García Moritán y Sarah Burlando volvieron a ser el centro de atención en las redes sociales, esta vez con un desafío que las tuvo como protagonistas absolutas , y el challenge que protagonizaron se viralizó de inmediato en Instagram.

Acumulando reproducciones, comentarios y compartidos a una velocidad que pocos contenidos logran. La química entre las pequeñas —hijas de Pampita y de Barby Franco, respectivamente— es innegable, y el público lo sabe y lo celebra.

Anita García Moritán y Sarah Burlando realizando el challenge viral. Por: Instagram @pampitaoficial

El video, compartido desde la cuenta de @pampitaoficial, mostró a las dos amigas entregadas al juego con una naturalidad y una energía que conquistaron a todos los seguidores.

EL CHALLENGE VIRAL QUE ANITA Y SARAH CONVIRTIERON EN TENDENCIA

El dueto fashionista y divertido que conforman las hijas de Pampita y Barby Franco tiene un poder de viralización inmediato: cada vez que aparecen juntas, el contenido explota.

Lejos de las poses forzadas, Anita y Sarah se lucieron con soltura, ritmo y esa complicidad que solo tienen las grandes amigas.

Esta vez no fue diferente. El challenge las mostró sincronizadas, divertidas y completamente en su elemento, sumando miles de “me gusta” en cuestión de horas.

La respuesta de los seguidores fue contundente. Los comentarios se llenaron de emojis de corazones, de madres que querían saber cómo replicar el challenge con sus propias hijas y de fanáticos de ambas familias que celebraron el momento compartido. Anita García Moritán y Sarah Burlando no solo hicieron el challenge: lo hicieron mejor que nadie.

ANITA Y SARAH: LA DUPLA QUE ARRASA EN REDES DESDE BEBÉS

Esta no es la primera vez que las dos nenas generan furor en conjunto. La amistad entre Anita y Sarah tiene historia, y sus familias la alimentan con salidas, looks coordinados y ahora challenges virales que demuestran que su vínculo es genuino y encantador.

Pampita y Barby Franco comparten una amistad cercana, y eso se refleja en la naturalidad con la que sus hijas interactúan frente a cámara.

No necesitan guión, producción ni estudio: les alcanza con estar juntas para que Internet les dé la razón. Y así, challenge a challenge, look a look, se van convirtiendo en un fenómeno generacional que llegó para quedarse.