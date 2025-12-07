Anita García Moritán volvió a conquistar las redes con el adorable look que eligió para su muestra de danzas de fin de año. La hija menor de Pampita y Roberto García Moritán fue la gran protagonista de la jornada y lució un outfit perfecto para su presentación, donde combinó delicadeza, color y la impronta clásica del ballet infantil.

Las imágenes que circularon muestran no solo su vestuario, sino también la intimidad del ritual previo al escenario, un instante cargado de emoción familiar.

Para este día tan esperado, Anita optó por un total pink que resaltó su ternura y presencia artística. Su malla rosa pastel, de tirantes finos y corte tradicional, marcó el tono suave y armónico del conjunto.

La prenda se complementó con un tutú de tul liviano y volumen delicado, adornado con una pequeña flor en la cintura, un detalle romántico que sumó encanto al look. La bailarina completó su vestuario con medias blancas y sandalias rosas, ideales para transitar los momentos previos a la presentación sin perder comodidad ni estilo.

El look de Anita García Moritán para su muestra de ballet: el peinado espejo con Pampita | Créditos: Instagram @pampitaoficial

ANITA GARCÍA MORITÁN Y PAMPITA, PEINADAS EN ESPEJO

El peinado también acompañó la tradición del ballet: un rodete prolijo y tirante, que despeja el rostro y realza su sonrisa. En una de las fotos, se ve a Pampita ajustando el moño con dedicación, un gesto que refleja complicidad, apoyo y la sensibilidad de los minutos que anteceden a un evento artístico tan significativo.

La modelo estuvo presente para acompañar a su hija y lo hizo con su propia impronta estilística. Pampita eligió un vestido negro de líneas modernas, perteneciente a una marca reconocida por su estética actual. Completó su elección con makeup sutil, labios rojos y un peinado recogido, logrando un look elegante y minimalista que contrastó de forma perfecta con el rosa dulce del outfit de Anita.