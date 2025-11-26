Carolina “Pampita” Ardohain y su hija, Anita García Moritán, disfrutaron del árbol gigante de Navidad de Carolina Herrera en el Campo Argentino de Polo. Vestida de blanco, la pequeña se convirtió en el centro de todas las miradas. Al finalizar el evento, Roberto García Moritán fue a buscar a la niña.
LAS FOTOS DE ANITA GARCÍA MORITÁN CON EL ÁRBOL DE NAVIDAD
