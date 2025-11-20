Se acerca el final de este 2025 y por eso numerosas marcas comienzan a realizar sus fiestas y una de ellas reunió en el Hipódromo de Palermo a Pampita y a Benjamín Vicuña, con sus respectivas parejas: Martín Pepa y Anita Espasandín.

La gala, a beneficio de la Fundación Huésped, encontró a los ex de muy buen humor, al punto de que posaron para la cámara de Ciudad Magazine muy sonrientes y no solo en pareja, sino los cuatro al mismo tiempo.

Benjamín, con Anita Espasandín y Pampita, con Martín Pepa cumplieron a rajatabla el “dress code” de la gala anual sin perder para nada la elegancia: fascinators para las mujeres y black tie para los hombres.

Leé más:

Pampita contó cómo reaccionan sus hijos al explosivo conflicto entre Benjamín Vicuña y la China Suárez

PAMPITA Y BENJAMÍN VICULA SE REUNIERON EN UN EVENTO A BENEFICIO Y LLEVARON CON ELLOS A MARTÍN PEPA Y A ANITA ESPASANDÍN

Pampita (Foto: Movilpress)

Pampita (Foto: Movilpress)

Pampita con Martín Pepa (Foto: Movilpress)

Pampita con Martín Pepa (Foto: Movilpress)

Pampita con Martín Pepa (Foto: Movilpress)

Benjamín Vicuña con Anita Espasandín (Foto: Movilpress)

Benjamín Vicuña con Anita Espasandín y Pampita con Martín Pepa (Foto: Movilpress)

Benjamín Vicuña con Anita Espasandín y Pampita con Martín Pepa (Foto: Movilpress)

Pampita con Martín Pepa (Foto: Movilpress)

Benjamín Vicuña con Anita Espasandín (Foto: Movilpress)

Benjamín Vicuña con Anita Espasandín (Foto: Movilpress)

Benjamín Vicuña con Anita Espasandín y Pampita con Martín Pepa (Foto: Movilpress)

Leé más:

Pampita reveló que tiene 90 óvulos congelados y explicó los motivos

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.