La sinceridad con la que Carolina “Pampita” Ardohain suele hablar de su vida personal volvió a generar repercusión. Esta vez, la modelo y conductora sorprendió al detallar cuántos óvulos mantiene congelados y cómo esa decisión forma parte de un proyecto personal que sigue en movimiento.

En una entrevista en OLGA, Pampita contó que conserva cerca de 90 óvulos, un número que llamó la atención tanto por su dimensión como por la historia que hay detrás.

Según relató, tomó la decisión de someterse a varios ciclos de preservación antes del nacimiento de su hija menor, Ana García Moritán. Aquel proceso, explicó, estuvo impulsado por un temor concreto: la posibilidad de no volver a quedar embarazada.

Lo que inicialmente fue una idea preventiva terminó convirtiéndose en una herramienta real para ampliar su familia. “No sé qué me pasó, pero quería tener muchos guardados. Me daba miedo no lograr un embarazo más adelante”, comentó con la franqueza que la caracteriza.

Durante su paso por el programa Sería Increíble de OLGA, Pampita también habló sobre la etapa emocional que atraviesa y los planes que no descarta para el futuro. Entre risas, respondió sobre la posibilidad de casarse nuevamente con su pareja actual, Martín Pepa.

Lejos de dramatizar sobre el tema, aseguró que una nueva boda no le resultaría descabellada: “Si ya me casé tantas veces, una más… por qué no”, dijo, aunque remarcó que no es algo que esté buscando de inmediato. Su intención, afirmó, es dejar que el tiempo y las circunstancias marquen el ritmo.

La maternidad, sin embargo, continúa ocupando un lugar central en su reflexión personal.

“No digo que sí ni que no, porque ya estoy grande. Pero tengo óvulos guardados, así que podría intentarlo”, confesó. También aclaró que, aunque conserva cerca de 90, no todos tienen la misma viabilidad. En su experiencia, solo una proporción reducida —alrededor de cuatro o cinco por cada treinta— suele ser apta para iniciar un tratamiento exitoso.