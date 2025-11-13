La noche del jueves tuvo un brillo especial en el Hospital Austral. Pampita Ardohain y Martín Pepa se convirtieron en el centro de todas las miradas al llegar juntos a la tradicional gala solidaria, uno de los eventos más esperados del año.

La gala solidaria del Hospital Austral reunió a figuras del espectáculo, empresarios y referentes sociales, todos con un objetivo en común: recaudar fondos para apoyar la labor médica y los proyectos de investigación del hospital.

Entre los invitados, Pampita y Martín Pepa se destacaron no solo por su look, sino también por su actitud cercana y su compromiso con la causa. Durante la noche, participaron activamente de la subasta benéfica y compartieron momentos con pacientes y profesionales de la salud.

Pampita volvió a demostrar por qué es un ícono de la moda argentina. Su vestido, de corte sirena y escote sutil, fue uno de los más comentados en redes sociales. El peinado recogido y los accesorios minimalistas completaron un outfit que combinó elegancia y frescura.

Por su parte, Martín Pepa optó por un look clásico pero infalible: esmoquin negro, camisa blanca y moño. El detalle de los zapatos de charol y el reloj de diseño sumaron puntos a su estilo.

Pampita y Martín Pepa (Foto: Movilpress)

Pampita y Martín Pepa (Foto: Movilpress)

Pampita y Martín Pepa (Foto: Movilpress)

Pampita y Martín Pepa (Foto: Movilpress)

Pampita y Martín Pepa (Foto: Movilpress)

Pampita y Martín Pepa (Foto: Movilpress)

Pampita y Martín Pepa (Foto: Movilpress)

Pampita y Martín Pepa (Foto: Movilpress)

Pampita y Martín Pepa (Foto: Movilpress)

Pampita y Martín Pepa (Foto: Movilpress)

Pampita y Martín Pepa (Foto: Movilpress)

Pampita y Martín Pepa (Foto: Movilpress)

