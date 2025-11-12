El escándalo por la fallida entrevista de Eugenia “la China” Suárez en Luzu TV sigue dando que hablar, y esta vez fue Pampita Ardohain quien decidió referirse al tema, aunque sin mencionar directamente a la actriz.

Con su estilo sereno pero firme, la conductora dejó en claro su postura frente a las polémicas mediáticas y los límites que mantiene al momento de dar notas.

Consultada por el tema en Los Profesionales de Siempre, Pampita fue categórica: “Yo no hablo de la madre de los hermanos de mis hijos, ya lo saben. Lo han intentado mucho tiempo, pero ya saben que no piso el palito con eso”, lanzó Pampita, dejando en claro que no está dispuesta a reabrir viejas heridas.

Foto: Instagram (@pampitaoficial)

Sin embargo, cuando le preguntaron por la decisión de algunos invitados de bajarse de entrevistas, la modelo sorprendió con una respuesta: “Yo también soy exigente a la hora de pedir algo en las notas. No voy a todos lados, me cuido mucho a mí y a mi intimidad. Sé qué cosas quiero hablar y qué cosas no”, explicó.

Además, Pampita contó cómo maneja sus charlas con los periodistas y conductores: “Uno no le puede decir al conductor qué preguntar, pero hay temas de los que prefiero no hablar, son súper privados y no los hablo con todo el mundo. Son cosas que se hablan antes, se habla con el conductor. Hay ciertas reglas y códigos que se manejan”.

Finalmente, sobre la posibilidad de suspender una entrevista, la top fue tajante pero comprensiva: “Yo nunca me bajé de una nota a horas de que se transmita, pero podría pasar si siento que me van a fallar en algo que pedí, porque prefiero no exponerme”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA REACCIÓN DE PAMPITA CUANDO LE PREGUNTARON POR EL REENCUENTRO DE BENJAMÍN VICUÑA CON LOS HIJOS QUE TIENE CON LA CHINA SUÁREZ

Lejos de estar ajena a los temas que giran en torno a su expareja y padre de sus hijos, Benjamín Vicuña, Carolina “Pampita” Ardohain fue consultada sobre el reciente reencuentro que tuvo el actor con Magnolia y Amancio -frutos de su relación con Eugenia “la China” Suárez- y fue discreta con su respuesta.

Fiel a su estilo sereno, Pampita eligió no profundizar en temas personales, pero sus breves palabras bastaron para reflejar la emoción que vivieron sus hijos: “No voy a opinar mucho, solo puedo decir que mis hijos estaban felices de reencontrarse con sus hermanos y me alegra mucho por mis hijos”, dijo, con una sonrisa.

“Los chicos también extrañan a sus hermanos, por supuesto. Sí, estaban muy contentos”, cerró Carolina evitando mencionar a Vicuña o a la China Suárez directamente.