Recién llegada a Buenos Aires, tras casi dos meses en Turquía, China Suárez se reinsertó en la agenda mediática con un nuevo escándalo.

La actriz está en plena promoción de la serie Hija del Fuego y dos de los canales de streaming más importantes del país, Luzu y Olga, decidieron no hacerle una nota.

En ese belicoso contexto, desde la cuenta oficial del Olga lanzaron una picante humorada sobre la actriz, deslizando que estaba cancelada, y fue blanco de una ola de críticas.

En nota con Puro Show, Migue Granados contó que la China lo llamó para aclarar los tantos, porque a raíz de su posteo los haters la habían destrozado.

Migue Granados habló del enojo de la China Suárez (eltrece)

EL PICANTE LLAMADO DE LA CHINA SUÁREZ A MIGUE GRANADOS

Primero, Migue Granados contó cómo recibieron la propuesta de entrevistar a la China en Olga y por qué Paula Chaves se negó.

“Según su prensa, querían que la nota se la haga Paula, pero Paula dijo que no porque había que hablar del tema (China-Wanda) y ella no se quería meterse a fogonear una pelea entre dos minas. Y a mí me parece bien”, argumentó Migue.

Y continuó: “Automáticamente fueron al programa de Leuco y Ubfal empezó ‘¿team Olga o team Luzu?’. Y nosotros tiramos un tweet, jodiendo, de que la China estaba cancela porque no vino”.

“Nuestros seguidores entendieron el chiste, pero cuando el tweet excedió a nuestros seguidores, ya la estaban bardeando a la mina. Entonces, lo borramos. Porque subimos el tweet desde Olga y la empezaron a bardear”, comentó Granados.

Y reveló: “Ahí la China me habló. Me dijo: ‘Boludo, ¿tenemos buena onda o no?’. Y sí, yo cero drama con la China”.

Sin embargo, Migue Granados dejó en claro que, en este momento, Suárez no es un personaje que les sume por su nivel de escándalos mediáticos: “A mí el quilombo este no me interesa. A nosotros, cuando hay quilombo, no nos sirve”.

