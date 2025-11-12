Un nuevo cruce mediático tuvo como protagonistas a la China Suárez y a Laura Ubfal, luego de que la periodista publicara información sobre la supuesta cancelación de una entrevista de la actriz en Luzu TV.

Según trascendió, Suárez iba a participar del ciclo Antes que Nadie, conducido por Diego Leuco,Diego Leuco, como parte de la promoción de Hija del Fuego, su nueva serie de Disney. Sin embargo, la nota habría sido dada de baja por presuntas “exigencias” de Eugenia.

Qué dijo Laura Ubfal sobre la entrevista de la China Suárez

Desde su cuenta en X (antes Twitter), Laura Ubfal compartió la versión de que Nico Occhiato había bajado la nota a la China Suárez, señalando que la actriz habría pedido hacer la entrevista solo si él estaba presente.

“Con toda la promo ya hecha en Luzu, no estará en el programa de Diego Leuco. Final: que busque a sus voceros habituales”, escribió la periodista, generando la inmediata reacción de la actriz.

China Suárez cruzó a Laura Ubfal en X

La respuesta furiosa de la China Suárez

La China no se quedó callada y respondió con contundencia en la misma red social. En su descargo, la actriz acusó a Laura Ubfal de actuar con “resentimiento” y de repetir sin chequear lo que otros dicen.

“Laurita, te sale el resentimiento por los poros siempre. Además, repetís como lorito lo que te dicen y te dejás operar”, disparó en X.

”También me comentaron los de prensa que estabas enojada porque querías una nota y dije que no“, agregó enojadísima la China.

”A ver si empezamos a hablar con la verdad. Hace años que no te doy notas porque no respeto cómo te manejás“, apuntó contra Ubfal.

Y cerró: ”Ahora, cuando tuviste que escribirme para pedirme que recibiera bien a tu hija, que iba a trabajar en la serie que estaba filmando, no tuviste ningún problema“.

