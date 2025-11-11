Paula Chaves decidió ponerle fin a las especulaciones y habló sobre su vínculo actual con Eugenia “la China” Suárez, luego de que durante los últimos años se hablara de un fuerte distanciamiento entre ambas.

En una nota que dio a LAM, la modelo y conductora respondió sin vueltas cuando le preguntaron si seguía en contacto con la actriz: “Se rompió la cotidianeidad, no el vínculo. A veces pasa que en la vida te vas alejándote de personas, o mismo por el día a día, los chicos, las rutinas, el colegio. Nunca pasó nada en concreto, sino que simplemente la relación se fue enfriando”.

En otro tramo de la charla, Chaves -que dejó en claro que no tendría problema de entrevistar a Eugenia- también se refirió al revuelo que se generó por la supuesta negativa de Nico Occhiato a entrevistar a la China en su programa de streaming por LUZU TV: “Opinar sobre cosas que de verdad no sé si son ciertas, no me parece. No sé si fue cierto que Nico la rechazó, entonces no me quiero subir a algo que no tengo ni idea y no puedo opinar”, cerró Paula, contundente.

Foto: Captura (América)

LA CHINA SUÁREZ SE BAJÓ DE UNA NOTA EN LUZU TV A POCO DE LLEGAR A LA ARGENTINA: “ELLA EMPEZÓ A PEDIR...”

Luego de la revolución que había despertado la noticia sobre que Eugenia “la China” Suárez iba a romper el silencio en Antes que Nadie, el programa de streaming de Luzu TV -a poco de arribar al país junto a Mauro Icardi- Yanina Latorre sorprendió al revelar un inesperado detalle sobre este tema.

“La ‘Nipona- se bajó de la nota de (Diego) Leuco”, comenzó diciendo la conductora de Sálvese Quien Pueda, en un posteo que compartió con sus seguidores en Instagram Stories.

En cuanto a las razones que desembocaron en esta decisión, Yanina dio cuenta de las exigencia que puso la actriz y cantante: “Empezó a imponer condiciones”, cerró, despertando todo tipo de repercusiones entre sus seguidores.