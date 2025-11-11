La China Suárez llegó a la Argentina con Mauro Icardi por cuestiones laborales y familiares y no deja de revolucionar al mundo del espectáculo. Es que según informó Fede Bongiorno en X, la actriz romperá el silencio en el programa de streaming de Luzu TV, Antes que Nadie.

“La China Suárez será la invitada mañana en #AntesQueNadie por LUZU TV” , contó el influencer en sus redes sociales sobre la artista, quien vino al país para promocionar su nueva película, La Hija del Fuego, y para traer a sus hijos con Benjamín Vicuña.

La China Suárez romperá el silencio en Nadie Dice Nada (Foto: captura de X/@fedebongiorno).

Eugenia, que está instalada con sus tres niños en Turquía junto al delantero del Galatasaray, se mostró feliz en ‘la casa de los sueños’ tras su regreso al país y hablará públicamente en el ciclo de Diego Leuco.

LA CHINA SUÁREZ VOLVIÓ A DESAFIAR A WANDA NARA Y MOSTRÓ LA NUEVA CARTERA DE LUJO QUE LE REGALÓ MAURO ICARDI

Luego de su último cruce con Wanda Nara por el bolso edición limitada de Louis Vuitton que le regaló Mauro Icardi, la China Suárez redobló la apuesta este fin de semana y volvió a desafiar a la conductora de MasterChef Celebrity al mostrar la nueva cartera que el futbolista le obsequió.

Tras los insultos, descargos que inclueron a las menores de edad y peleas con la empresaria, la actriz se burló de la ex de Icardi con un nuevo video en sus historias de Instagram.“Falta muy poquito para nuestro primer aniversario. ¡Ay, desde Milán!, no puede ser más linda...“, se la escucha decir a Eugenia mientras abre el paquete.

La China Suárez mostró la nueva cartera que le regaló Mauro Icardi (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

“Casi un año ya. Te amo. ¿Podré tener un novio más generoso y lindo?“, escribió en la misma story que podría volver a despertar la furia de Wanda, quien viene reclamando desde hace tiempo la cuota alimentaria de las nenas que tuvo con Mauro.

