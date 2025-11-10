Cuando parecía que el WandaGate había quedado atrás, un nuevo capítulo volvió a poner a Eugenia “la China” Suárez en el centro de la polémica.

En las últimas horas, un video viral en TikTok reflotó viejas tensiones entre la actriz y Wanda Nara, luego de que la ex Casi Ángeles compartiera una serie de fotos que muchos usuarios interpretaron como una provocación directa.

La China Suárez juega fuerte: así presume las fotos con las mascotas de Wanda Nara y sus hijas . Crédito: Instagram

Según los comentarios que circularon en redes, las imágenes de la China posando con sus gatos no fueron casuales: los usuarios señalaron que los animales eran casi idénticos a los que Wanda había mostrado junto a sus hijas, mascotas que —según denunció la conductora de Masterchef— Mauro Icardi nunca devolvió.

LOS USUARIOS DESTRUYERON A LA CHINA SUÁREZ

“Imperdonable subir fotos con las dos mascotas que sus niñas reclaman hace rato”, escribió una usuaria, desatando una ola de críticas y teorías.

En X (ex Twitter), los comentarios se multiplicaron: “La provocación ya no va solo a Wanda, también a sus hijas. ¿Con qué necesidad?”, escribió un usuario. Otro agregó: “Así como mi Chinita estaba obsesionada con Wanda y sus hijas, ahora también lo está con sus mascotas”.