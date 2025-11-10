Cuando parecía que el WandaGate había quedado atrás, un nuevo capítulo volvió a poner a Eugenia “la China” Suárez en el centro de la polémica.
Leé más
En las últimas horas, un video viral en TikTok reflotó viejas tensiones entre la actriz y Wanda Nara, luego de que la ex Casi Ángeles compartiera una serie de fotos que muchos usuarios interpretaron como una provocación directa.
Según los comentarios que circularon en redes, las imágenes de la China posando con sus gatos no fueron casuales: los usuarios señalaron que los animales eran casi idénticos a los que Wanda había mostrado junto a sus hijas, mascotas que —según denunció la conductora de Masterchef— Mauro Icardi nunca devolvió.
LOS USUARIOS DESTRUYERON A LA CHINA SUÁREZ
“Imperdonable subir fotos con las dos mascotas que sus niñas reclaman hace rato”, escribió una usuaria, desatando una ola de críticas y teorías.
En X (ex Twitter), los comentarios se multiplicaron: “La provocación ya no va solo a Wanda, también a sus hijas. ¿Con qué necesidad?”, escribió un usuario. Otro agregó: “Así como mi Chinita estaba obsesionada con Wanda y sus hijas, ahora también lo está con sus mascotas”.