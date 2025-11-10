Wanda Nara volvió a ser el centro de todas las miradas y no solo por su presencia en el escenario.

Durante el debut de Martín Cirio en el Movistar Arena, la conductora de MasterChef Celebrity protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al revelar, entre risas, que uno de sus exnovios intentó contactarla y no dudó en contarlo frente a miles de personas.

“Hoy me escribió un ex muy cercano, y se ve que no lo había bloqueado bien del todo”, disparó Wanda, desatando la carcajada general. La mediática aprovechó la consulta de Cirio, que le pidió un consejo sobre cómo perdonar a un ex, para dejar una frase que se volvió viral: “No sé. Para mí no se perdona. Tenés que mejorar cada vez para que se quiera matar”. Y remató, entre gestos cómplices: “Lo volví a bloquear”.

El público y las redes celebraron la espontaneidad de Wanda

La reacción fue inmediata. El público estalló en risas y aplausos, mientras en redes sociales los clips del momento se multiplicaron. Los usuarios no tardaron en elogiar la actitud de Wanda: “Ídola”, “Siempre un paso adelante” y “La reina del comeback” fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Una noche de sorpresas, música y un guiño a su faceta pop

El show de Martín Cirio combinó humor, música y una larga lista de invitados, pero Wanda Nara fue la gran sorpresa de la noche. Subió al escenario arriba de una moto y encendió la multitud con su tema Bad Bitch, rodeada de luces rojas y brillos en una estética pop que no pasó desapercibida.

La empresaria sigue apostando fuerte a su perfil artístico. Temas como Money, O Bicho Vai Pegar y Amor Verdadero (que grabó junto a Mauro Icardi y luego versionó con L-Gante) ya forman parte de su repertorio. En Instagram, Wanda compartió imágenes de la noche con la frase “BAD BITCH #2026”, que superó los 10 mil likes en pocas horas.

Una vez más, Wanda Nara demostró que sabe cómo convertir cualquier aparición en un fenómeno viral y que, cuando se trata de robarse el show, siempre tiene un as bajo la manga.