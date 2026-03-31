La causa por la trágica muerte de la nieta de Cris Morena, Mila Yankelevich, sumó un dato determinante que podría marcar el rumbo judicial del caso. En LAM revelaron cuántos años de prisión podría enfrentar el principal acusado.

“Hay una noticia que acaba de ser publicada, viene de Estados Unidos y tiene que ver con la tragedia que vivió la familia Yankelevich”, comenzaron contando en el ciclo, al dar detalles de la información que surgió en medios del estado de Florida.

Luego, precisaron: “Todos sabemos, obviamente, la tragedia que vivió la familia Yankelevich por el fallecimiento de Mila. Lo que se sabe es que acusaron formalmente al capitán del barco de nombre Yusiel López Insúa, de 46 años”.

Sofía Reca reapareció tras la muerte de su hija Mila Yankelevich: su primera salida con amigas. Crédito: Instagram

Sobre la imputación, fueron contundentes: “Se lo acusa de homicidio culposo y podría tener una pena de hasta 10 años en prisión federal”. En el programa también explicaron cuáles son los elementos que complican la situación del acusado: “Hay varias cosas que complican su caso. En primer lugar, la vista hacia adelante del capitán estaba obstruida por una estructura y por una grúa”.

Pero eso no fue todo. Otro dato clave podría agravar su situación: “El problema era que aparte no habían designado a nadie para que vigile, o sea, no había nadie atento a esa situación”. Y sumaron una revelación determinante: “Se peritó el celular y parece que estaba usando el celular en el momento del choque”.

Lo que se sabe es que acusaron formalmente al capitán del barco de nombre Yusiel López Insúa, de 46 años”.

El hecho fue devastador: “Fallecieron tres niñas a causa de esto, una es Mila, de 7 años, después había una de 10 años que es estadounidense y una chilena, de 13”, detallaron, mientras aclararon que los informes toxicológicos dieron negativos.

Finalmente, remarcaron que la causa ya está en marcha: “Ya hay una acusación formal y con esta información sobre lo del celular da a entender que no habría estado tan atento el capitán. Seguirá su rumbo en la justicia”.

Foto: Instagram @bycrismorena

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GUSTAVO YANKELEVICH LE DEDICÓ UN SENTIDO MENSAJE A SU HIJO TOMÁS TRAS LA MUERTE DE MILA: “ADMIRO TU FORTALEZA”

Gustavo Yankelevich atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y, en ese contexto de dolor, decidió abrir su corazón públicamente. En las últimas horas, el reconocido productor y empresario le dedicó un sentido mensaje a su hijo Tomás por su cumpleaños, marcado inevitablemente por la reciente muerte de Mila, la hija del joven.

A través de sus redes, Gustavo compartió una imagen de Tomás y lo acompañó con palabras cargadas de emoción, en las que dejó al descubierto la admiración profunda que siente por él, en medio de la tragedia.

“Tomasito querido, pensé que no tenía en mi alma más capacidad para amarte”, comenzó escribiendo, y siguió con una frase que conmovió a todos: “Admiro tu fortaleza y te agradezco todo lo que hacés para que podamos sentirnos mejor. Te amo cada día más”.

Foto: Captura de Instagram (@gustavoyankelevichok) Por: Fabiana Lopez

Lejos de ocultar su dolor, Yankelevich eligió resaltar la entereza de su hijo y el rol que cumple dentro de la familia en este duelo tan reciente y desgarrador. El mensaje fue leído como un abrazo público, íntimo y lleno de amor, que rápidamente generó repercusión y muestras de apoyo de otros famosos y usuarios.

La pequeña, de 7 años, falleció en julio pasado, en Miami, luego de que el velero en el que navegaba como parte de un campamento de verano chocara contra una barcaza.