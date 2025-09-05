En una fecha cargada de recuerdos, Gustavo Yankelevich homenajeó a Romina Yan con un conmovedor mensaje en redes sociales.

Como cada 5 de septiembre, el productor detuvo su rutina para recordar a su hija, quien falleció en 2010, y que en esta ocasión hubiese cumplido 51 años.

Pero este año, el recuerdo tuvo un tinte aún más doloroso: también aludió a su nieta Mila, de tan solo 7 años, quien murió hace un mes en un accidente náutico en Miami.

El mensaje lleno de amor y nostalgia

“Hoy festejamos en el día de tu nacimiento haberte disfrutado tanto en este plano, en este mundo. Hoy te seguimos festejando, aunque te extrañamos, sé que estás muy bien acompañada. Las Amo”, escribió el productor en su cuenta de Instagram.

La reflexión de Gustavo Yankelevich en el cumpleaños de Romina Yan: "Sé que estás muy bien acompañada". Crédito: Instagram

El posteo estuvo acompañado de una foto muy especial: una imagen de él junto a Romina dentro de un dije en forma de corazón, símbolo de la unión eterna entre padre e hija.