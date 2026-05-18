La cuenta regresiva terminó y este domingo se entregan los premios más importantes de la televisión argentina.

Con figuras como Santiago del Moro, Wanda Nara, Iván de Pineda y Nico Occhiato entre los grandes protagonistas de la noche, las expectativas por los ganadores de los Premios Martín Fierro 2026 están más altas que nunca.

Pero más allá de las encuestas y los favoritos del público, ¿qué dicen las cartas del tarot sobre quiénes podrían quedarse con las estatuillas más codiciadas?

En una lectura simbólica enfocada en las principales ternas, aparecieron cartas que hablan de consagración, crecimiento inesperado, disputas de egos y hasta una posible polémica sobre el escenario.

Santiago del Moro, el gran favorito según el tarot

La carta del Sol apareció sobre el conductor de Gran Hermano, una de las más positivas del mazo. En el tarot representa éxito absoluto, reconocimiento masivo y liderazgo.

Todo indicaría que Santiago del Moro tiene grandes chances de quedarse con el premio a Mejor Labor en Conducción Masculina e incluso perfilarse como una de las figuras más fuertes de toda la ceremonia.

Además, El Carro acompañó la lectura, una señal de avance imparable y triunfo después de un año muy intenso en televisión.

Wanda Nara podría dar el batacazo

Aunque la competencia en conducción femenina es feroz, el tarot sorprendió con una carta poderosa para Wanda Nara: La Emperatriz.

La lectura habla de magnetismo, impacto mediático y capacidad de dominar la escena incluso en contextos adversos. Según las cartas, su presencia podría convertirse en uno de los momentos más comentados de la noche.

Eso sí: junto a ella apareció también La Luna, carta vinculada a rumores, críticas y controversias. El mensaje parece claro: si gana, habrá debate en redes y opiniones divididas.

Los directivos de Telefe en la entrega de los Martín Fierro (Foto: LinkedIn Roberto Mayo)

¿Habrá polémicas en vivo?

Sí. Y las cartas fueron bastante claras. El Cinco de Bastos apareció repetidamente en la lectura general del evento. Esta carta suele representar tensiones, competencia feroz, egos chocando y situaciones incómodas frente al público.

También surgió La Torre, una de las cartas más fuertes del tarot, asociada a imprevistos y momentos explosivos. Esto podría traducirse en un discurso inesperado, un comentario que genere revuelo o algún momento viral durante la transmisión.

La sorpresa de la noche

La Estrella apareció sobre una figura joven vinculada a formatos de streaming y nuevos públicos. Por eso, las cartas marcan que Nico Occhiato podría convertirse en una de las revelaciones emocionales de la ceremonia, incluso si no parte como favorito principal.

El tarot también marca crecimiento a futuro y una consolidación cada vez más fuerte dentro de la industria televisiva tradicional.

Qué dicen las cartas sobre el Martín Fierro de Oro

Aunque la lectura mostró mucha fuerza para Gran Hermano y para Santiago del Moro, también apareció una energía muy favorable alrededor de La Voz Argentina.

La carta del Mundo —asociada al reconocimiento total— dejó abierta la posibilidad de una definición mucho más peleada de lo que anticipan las apuestas previas.

Los nominados completos a los Premios Martín Fierro 2026 fueron anunciados semanas atrás y reúnen a las figuras más importantes de la televisión abierta argentina.