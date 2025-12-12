Gustavo Yankelevich atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y, en ese contexto de dolor, decidió abrir su corazón públicamente. En las últimas horas, el reconocido productor y empresario le dedicó un sentido mensaje a su hijo Tomás por su cumpleaños, marcado inevitablemente por la reciente muerte de Mila, la hija del joven.

A través de sus redes, Gustavo compartió una imagen de Tomás y lo acompañó con palabras cargadas de emoción, en las que dejó al descubierto la admiración profunda que siente por él, en medio de la tragedia.

“Tomasito querido, pensé que no tenía en mi alma más capacidad para amarte”, comenzó escribiendo, y siguió con una frase que conmovió a todos: “Admiro tu fortaleza y te agradezco todo lo que hacés para que podamos sentirnos mejor. Te amo cada día más”.

Lejos de ocultar su dolor, Yankelevich eligió resaltar la entereza de su hijo y el rol que cumple dentro de la familia en este duelo tan reciente y desgarrador. El mensaje fue leído como un abrazo público, íntimo y lleno de amor, que rápidamente generó repercusión y muestras de apoyo de otros famosos y usuarios.

La pequeña, de 7 años, falleció en julio pasado, en Miami, luego de que el velero en el que navegaba como parte de un campamento de verano chocara contra una barcaza.

LA CANCIÓN QUE CRIS MORENA LE DEDICÓ A SU NIETA MILA YANKELEVICH

La muerte de Mila Yankelevich, la nieta menor de Cris Morena, sigue generando una profunda conmoción. La pequeña, de 7 años, falleció en julio pasado, en Miami, luego de que el velero en el que navegaba como parte de un campamento de verano chocara contra una barcaza.

En medio del dolor, una publicación que Cris había compartido en sus redes sociales, volvió a tomar fuerza y conmovió profundamente a todos sus seguidores.

En febrero de 2024, para el cumpleaños de Mila, la productora había publicado un emotivo video en el que recopiló fotos de su nieta con una dedicatoria muy especial: la canción “Todo todo”, uno de los temas más recordados de su exitosa tira infantil, Chiquititas.

“Lo elegí porque yo creo que todo lo que desees con tu corazón lo vas a poder tener porque sale de tu corazón”, se escucha decir a Cris en su voz en off, mientras se ven imágenes de Mila sonriendo, jugando y abrazando a sus seres queridos.

El video también incluyó un texto que ahora, tras la tragedia, cobra un valor desgarrador: “Siempre con una sonrisa y con esa carita iluminada mirando la vida, la vida te va a devolver mucha luz y amor. Te amo con toda mi alma, te deseo todos los abrazos del mundo y todo el amor que se pueda. Siempre riéndote y libre. Abu Tití”, escribió la productora, firmando con el tierno apodo con el que la llamaban sus nietos.

