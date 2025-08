La tragedia que terminó con la vida de Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, sigue generando conmoción. Martín Candalaft reveló en Bondi Live un dato que podría cambiar el rumbo de la investigación. A una semana del fatídico episodio, se conoció que el conductor del remolcador involucrado no tenía licencia.

“El capitán que manejaba el remolcador que empujaba la barcaza, no tenía licencia para conducir este tipo de naves”, lanzó el comunicador. Este dato generó indignación, ya que se trata de una irregularidad grave.

“Una de las cosas que se descubrió ahora es que, cuando tienen menos de 26 pies (7,92 metros) no se necesita que el capitán cuente con una licencia para conducir. Si la tiene, mejor. Si no la tiene, no la requieren”, señaló el periodista.

LA GRAVE IRREGULARIDAD DEL CAPITÁN DE LA BARCAZA DE LA TRAGEDIA DE MIAMI EN LA QUE MURIÓ MILA YANKELEVICH

Sin embargo, en este caso, la barcaza que impactó contra el velero medía 60 pies, es decir unos 18,2 metros. El velero, por su parte, tenía 17 pies (5,2 metros). Esto implica que la licencia era obligatoria, lo que abre una nueva vía en la investigación judicial.

“A eso estaba expuesta Mila Yankelevich aquella mañana”, comentó Candalaft. Además, reveló que “la barcaza no estaba transportando basura, sino materiales de construcción y una grúa”. La grúa, ubicada en la parte delantera, podría haber obstruido la visión del conductor.

Según el periodista, testigos clave aportaron más detalles. Dos obreros afirmaron no haber escuchado bocinas ni alarmas. Otros testigos indicaron que un tripulante advirtió al operador del remolcador sobre el velero, pero aparentemente no logró desacelerar ni maniobrar a tiempo.

