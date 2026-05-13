Mateo Rodó, productor musical, compositor e ingeniero argentino, recibió cuatro nominaciones a los Premios Gardel 2026, reafirmando su lugar como una de las figuras clave detrás del sonido actual del rock, el pop y la canción de autor.

Con una identidad artística atravesada por la versatilidad y una búsqueda sonora ecléctica, Rodó logró construir una carrera que conecta distintos géneros, generaciones y escenas musicales tanto en Argentina como en el exterior.

Los artistas con los que trabajó Mateo Rodó

En la escena local, Mateo Rodó colaboró con algunos de los artistas más importantes de la música argentina, entre ellos:

Abel Pintos

Silvestre y La Naranja

Indios

1915

Silvina Moreno

León Gieco

MYA

La K’onga

Natalie Pérez

Cruzando El Charco

A nivel internacional, también desarrolló proyectos junto a reconocidos artistas de Latinoamérica y España como:

Camilo Séptimo (México)

Ha*Ash (México)

Daniela Spalla (México)

Muerdo (España)

Guaynaa (Puerto Rico)

Mateo Rodó: formación internacional y una carrera en ascenso

Graduado con honores en Berklee College of Music y en la Universidad Católica Argentina, Mateo Rodó desarrolló un perfil creativo que combina formación académica, sensibilidad artística y una fuerte capacidad de adaptación a distintos universos musicales.

Su trabajo como productor musical argentino se destaca por la construcción de canciones y álbumes con identidad propia, capaces de trascender géneros y conectar con públicos diversos.

Las nominaciones de Mateo Rodó en los Premios Gardel 2026

En la edición 2026 de los Premios Gardel, Rodó fue reconocido en cuatro categorías por trabajos realizados junto a importantes artistas de la escena nacional:

Mejor Álbum Artista Romántico Melódico Abel Pintos — Gracias a la Vida

Mejor Álbum Grupo de Rock Indios — Artificio

Mejor Álbum de Pop Rock Silvestre y La Naranja — Alter Ego

Mejor Canción de Autor Silvina Moreno — Hielo Fino

Una presencia constante en los Premios Gardel

Las nominaciones de 2026 se suman a una trayectoria sostenida dentro de los Premios Gardel. A lo largo de su carrera, Mateo Rodó ya acumula siete nominaciones.

En 2025 fue nominado en las categorías Ingeniería de Grabación junto a Florián y Mejor Canción de Pop Rock junto a Indios. En 2024 también recibió una nominación por Sueño Cítrico, de Silvestre y La Naranja, en la categoría Mejor Álbum Pop Alternativo.

Mateo Rodó y su trabajo en series de HBO y Netflix

Además de su trabajo en la industria discográfica, Rodó también se desempeña como compositor de música original para producciones audiovisuales.

Entre sus proyectos más destacados aparecen las series Días de Gallos (HBO) y El Reino (Netflix), esta última junto a Nico Cotton. Su participación en producciones internacionales confirma el crecimiento global de una carrera que continúa expandiéndose dentro de la música y el audiovisual.