La cantante mexicana Julieta Venegas presentó Norteña, un disco de 12 canciones donde explora el regional mexicano desde una mirada contemporánea, emocional y profundamente ligada a sus raíces en Tijuana.

Con colaboraciones de lujo y una impronta autobiográfica, el nuevo trabajo ya genera repercusión entre sus fans y la crítica especializada.

El lanzamiento marca un nuevo capítulo artístico para Julieta Venegas, quien decidió sumergirse en los sonidos tradicionales del norte de México para construir una obra atravesada por la identidad, la memoria y las historias cotidianas. Lejos de replicar fórmulas clásicas del género, Norteña propone una reinterpretación moderna y personal del regional mexicano.

Cómo es “Norteña”, el nuevo disco de Julieta Venegas

Producido por la propia artista junto a Ruzzi, el álbum combina guitarras acústicas, requintos, vientos y estructuras narrativas típicas de la música regional con el sello lírico característico de Julieta Venegas: canciones sobre el amor, la distancia, la nostalgia y la reconstrucción emocional.

Según explicó la artista, el proyecto nació de un proceso creativo íntimo enfocado en reflexionar sobre qué significa haber crecido en Tijuana, una ciudad fronteriza atravesada por múltiples identidades culturales.

Cada canción funciona como un relato independiente, aunque todas se conectan entre sí a través de una sensibilidad melancólica y luminosa que atraviesa el disco completo.

Las colaboraciones que aparecen en el álbum

Uno de los puntos fuertes de Norteña es la variedad de invitados que acompañan a Julieta Venegas en este viaje musical. Entre los artistas que participan del disco aparecen:

Bronco

Natalia Lafourcade

El David Aguilar

Yahritza y su Esencia

Ruzzi

Las colaboraciones aportan distintas generaciones y estilos al proyecto, ampliando el universo sonoro del álbum sin perder cohesión artística.

El reconocimiento de Billboard a Julieta Venegas

El lanzamiento de Norteña llega poco después de que Billboard distinguiera a Julieta Venegas con el Premio a la Excelencia de las Mujeres en la Música, un reconocimiento que destaca su influencia cultural y su trayectoria dentro de la música latina.

Con más de dos décadas de carrera, la cantante continúa reinventándose y consolidándose como una de las voces más influyentes de la escena iberoamericana.

Julieta Venegas. Foto: prensa

La gira “Norteña 2026” recorrerá México, Estados Unidos y España

Para acompañar el lanzamiento del álbum, Julieta Venegas anunció una extensa gira internacional que incluirá shows en México, Estados Unidos y España.

Entre las fechas más esperadas se destacan:

17 de junio: Auditorio Nacional

20 de junio: Teatro Diana

29 de julio: New York

1 y 2 de octubre: Los Ángeles

4 de septiembre: Vive Latino en Zaragoza

Con Norteña, Julieta Venegas vuelve a demostrar que la tradición y la innovación pueden convivir en un mismo proyecto, construyendo un disco que dialoga con sus raíces mientras mira hacia el futuro.