CAPIF, la Cámara Argentina de la Música Grabada, anunció hoy detalles de la ceremonia de la próxima edición de los Premios Gardel.

La gala, que se llevará a cabo en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires el martes 26 de mayo a las 21, contará con performances en vivo de Trueno, Milo J, Coti, Ángela Leiva, La K’onga, Marilina Bertoldi, Yami Safdie, Agustín Bernasconi, K4OS, Roze, Valen Vargas y Max Carra.

La premiere, en tanto, contará con las actuaciones en vivo de Joaco Burgos y Cucuza Castiello.

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Asimismo, por segundo año consecutivo, CAPIF selló una alianza estratégica con Meta que potenciará exponencialmente el alcance y la visibilidad de cada uno de los shows de la ceremonia tanto en Instagram como en Facebook, contribuyendo además a aumentar la visibilidad de esas actuaciones en los propios canales de los artistas.

“La alianza con Meta nos permite llevar la experiencia de los Premios Gardel mucho más allá de la noche de la ceremonia. Que los musicales puedan seguir disfrutándose en exclusiva a través de Instagram y Facebook amplifica el alcance de nuestros artistas y potencia la conexión de la música argentina con millones de personas a nivel regional y global”, afirmó Guillermo Castellani, presidente de CAPIF.

“Renovar esta alianza con CAPIF por segundo año consecutivo es un reflejo de nuestro compromiso con el ecosistema musical argentino. Instagram y Facebook son herramientas fundamentales para que los artistas amplifiquen su creatividad, construyan comunidad y lleguen a nuevas audiencias. Nos entusiasma seguir potenciando la conexión entre la música argentina y sus fans a nivel global”, declaró Ady Harley, Head of Music Label Partnerships & Publishing BD, Latin America, US Latin and Iberia, en Meta.