Las explosivas declaraciones de Luis Ventura contra Florencia Peña reactivaron la guerra entre Yanina Latorre y Pamela David, polémica en la que Ángel de Brito se metió de lleno para bancar a su amiga.

“Si el quilombo lo arman Ventura y Flor Peña, ¿qué culpa tenemos los programas, los cronistas...?“, se plantó el conductor de LAM.

El punto es que Pamela había revelado que Ventura le había pedido al notero de SQP que elimine el exabrupto con Peña de la nota que le había hecho a Tauro, solicitud que el presidente de Aptra habría también elevado a Mandarina.

Foto: Revista Gente

Algo que Yanina desconoció por completo al aire de América, el canal del cual es accionista el esposo de Pamela, Daniel Vila.

La chicana de Ángel a Pamela

Como Pamela David había asegurado que Yanina Latorre “debería haber visto la nota antes de pasarla”, la reacción de Ángel fue cáustica: “¿Pamela ve las notas antes del aire? Va a las tres de la mañana al canal...”.

Pamela David Por: JuanVillagran

“Que arranquen de cero, porque ningún conductor ve las notas. Los cronistas pasan desgloses, se lee... Ventura sabe que hay una cámra encendida, no es tonto”.

Como remate, Ángel de Brito también chicaneó a Florencia Peña: “Como a Luis Ventura le encanta el show”.