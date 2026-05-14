En medio de una charla íntima dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, el nombre de Yanina Latorre apareció de manera inesperada y generó sorpresa entre los participantes.

Fue Titi Tcherkaski quien recordó el gesto solidario que tuvo la conductora de Sálvese Quien Pueda durante la pandemia de Covid-19, cuando muchos emprendedores atravesaban una fuerte crisis económica y buscaban difusión en redes sociales.

Gran Hermano: revelaron qué hizo Yanina Latorre en plena pandemia

“La que es muy buena, y fue muy buena en pandemia, fue Yanina Latorre. Vos le llevabas algo a su programa de radio de tu emprendimiento, lo subía todo a su auto. Hablaba un rato con vos, te preguntaba cómo se manejaba y te subía 2 o 3 historias, gratis", comenzó contando Titi.

“Yo tenía mi marca de ropa y le llevé. Me arrobó 3 veces, más o menos”, agregó frente a sus compañeros.

La revelación generó repercusión inmediata dentro de la casa, pero el momento tomó otro giro cuando Manuel Ibero contó que incluso llegó a visitar la casa de Yanina por un vínculo con Lola Latorre.

“Yo fui a estudiar con Lola a la casa y me mostró todas las cosas que tenía, todo lo que le habían mandado, y lo iba subiendo”, recordó Manuel.

Finalmente, Titi volvió a destacar la actitud de la panelista durante aquel momento tan delicado para miles de personas: “En pandemia fue muy generosa”.