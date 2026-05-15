Tras la eliminación de Lolo Poggio de Gran Hermano Generación Dorada, Julieta Poggio le dedicó un contundente y amoroso mensaje en redes sociales que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La influencer compartió una foto junto a su hermana y expresó todo el orgullo que siente por su paso por el reality, luego de que Lolo quedara afuera en la polémica “placa planta”.

Julieta, que participó de Gran Hermano 2022-2023 y logró llegar a la final, hoy es una de las exjugadoras con más popularidad y trabajo en el medio. Gracias a su carisma y a cómo supo capitalizar su paso por la casa, se consolidó como influencer, actriz y figura habitual en televisión y redes sociales.

El contundente mensaje de Julieta Poggio a Lolo tras su eliminación de Gran Hermano (Instagram)

El contundente mensaje de Julieta Poggio a Lolo tras su eliminación de Gran Hermano: “La vas a romper afuera”

“No puedo estar más orgullosa de vos. Me encanta que te hayas animado a vivir esta experiencia y que todos puedan conocer lo madura, hermosa, inteligente, talentosa y, sobre todo, la gran persona que sos”.

“La casa habla bien de vos, tus compañeros afuera también, panelistas y gente que te defiende, y eso te lo ganaste solita y sin nunca fallarte a vos misma”.

“Te amo mucho, Lolo. La vas a romper afuera, que es donde verdaderamente se gana este juego”, le escribió Julieta Poggio a Lolo tras su paso por Gran Hermano Generación Dorada.