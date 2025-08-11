El productor televisivo y teatral Gustavo Yankelevich se expresó públicamente por primera vez desde la trágica muerte de su nieta Mila Yankelevich en Miami.

Sus palabras llegaron como respuesta a un posteo de su nieto Valentín Giordano, piloto de Turismo Carretera 2000, a quien felicitó por su última carrera:

“Valen querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí de alguna manera representando a nuestra familia”, escribió.

Qué dijo Gustavo Yankelevich sobre la muerte de su nieta Mila

Luego, Yankelevich compartió un mensaje dirigido a todos aquellos que le hicieron llegar su apoyo en este difícil momento:

“Es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir”.

Mirtha Legrand se quebró al hablar de Mila Yankelevich

Mirtha Legrand se solidarizó con la familia Yankelevich-Reca en La Noche de Mirtha por la muerte de Mila (Foto: captura de eltrece).

Mirtha Legrand se mostró profundamente conmovida al referirse a la trágica muerte de Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. En su programa La Noche de Mirtha, la conductora se quebró y se solidarizó con la familia.

La pequeña de siete años falleció en un accidente náutico ocurrido en Hibiscus Island, Miami, luego de que una barcaza impactara contra el velero en el que se encontraba.

Desde su histórica mesa, la diva dedicó unas sentidas palabras a los padres de Mila, Sofía Reca y Tomás Yankelevich. “Todo mi cariño para Sofía y Tomás, y a toda la familia”, expresó con visible emoción. Luego, mirando a cámara, agregó: “Un beso al cielo. Qué desgracia terrible...”.