El sábado 19 de julio, Mirtha Legrand fue la protagonista de uno de los momentos más emotivos de su programa al revelar qué es lo que más añora.

“¿Qué es lo que más extrañás de tu vida?”, le preguntó Luis Novaresio.

Con la voz quebrada, la diva le respondió: “No sé, no te puedo contestar qué es lo que más extraño, pero seguramente a mis seres queridos, los que no están más conmigo”.

“A mi hermana Goldy, a Dani, mi hijo, a Daniel (su esposo). Yo me quedé muy sola. Eso lo extraño”, agregó La Chiqui.

“Por eso tengo muchísimos amigos y familiares. Mi hija, mis nietos”, concluyó, emocionando a los famosos presentes en La Noche de Mirtha.

MIRTHA LEGRAND, HORRORIZADA CON LA CONFESIÓN DE NATALIE WEBER

Esta vez, la memoriosa fueMoria Casán: laOnemandó al frente aNatalie WeberenLa Noche de Mirthaal recordar que le olía la ropa interior a su marido,Mauro Zárate,cada vez que salía con amigos, por miedo a una infidelidad.

En ese contexto,Mirtha Legrandquedó horrorizada y no lo ocultó.

Moria Casán: -Vos sos extremadamente celosa.

Natalie Weber: -Muy celosa.

Moria: -¿Seguís revisando cosas?

Natalie: -Sí, sigo revisando cosas. Igual se está enterando ahora, porque él pensaba que ya no lo hacía.

Moria: -¿Olés calzones? Huele calzones.

Natalie: -En su momento, sí, obvio. Cuando salía con los amigos, olfateaba el calzón. Ahora ya no lo hago.

Mirtha Legrand: -Es horrible, no me digan eso, que huele el calzón. No, no me digan eso.

Natalie: -Sí, era tóxica. Le olía la ropa y el calzón.

