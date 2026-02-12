El dolor por la pérdida de Mila Yankelevich (7), la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich que murió en un accidente náutico en Miami, se transformó en reclamo judicial. Los padres de la nena, Tomás Yankelevich y Sofía Reca, presentaron una demanda contra Waterfront Construction, la empresa dueña de la barcaza que embistió el velero donde navegaba su hija.

La presentación, que también incluye a las familias de las otras víctimas, acusa a la compañía de “muerte por negligencia” y apunta a la falta de medidas de seguridad y protocolos en la embarcación, según informaron este jueves en DDM.

Foto: Instagram (@bycrismorena)

El choque de embarcaciones ocurrió el 28 de julio de 2025 en la Bahía Vizcaína, entre la isla Hibiscus y la isla Monumento. Ese día, Mila, junto a Erin Ko (13), Arielle Buchman (10) y Calena Areyan Gruber (7), participaba de un campamento de verano del Miami Yacht Club. Las chicas, acompañadas por una coordinadora, salieron a navegar en un velero Hobie Getaway de 17 pies para aprender los conceptos básicos de la navegación.

LA FAMILIA DE TOMÁS YANKELEVICH DEMANDARÁ A LA EMPRESA NAVIERA POR LA TRAGEDIA EN LA QUE MURIÓ LA PEQUEÑA MILA

En un día de aguas tranquilas y cielo despejado, el velero fue embestido por una barcaza de gran porte, propulsada por un remolcador. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento exacto del impacto y el rápido hundimiento de la embarcación más pequeña. El siniestro terminó con el fallecimiento por ahogamiento de Mila, Erin y Arielle, mientras que Calena logró salir nadando tras quedar atrapada bajo la barcaza.

La demanda sostiene que la barcaza no intentó reducir la velocidad ni cambiar su rumbo, a pesar de las advertencias de testigos y la inminencia de la colisión. Además, denuncia que la empresa no tenía políticas ni procedimientos de seguridad adecuados, no contrató personal capacitado ni contaba con vigías suficientes. También remarcan que no prestaron auxilio tras el choque y que la barcaza carecía del equipo de seguridad necesario.

Foto: captura video y Instagram Cris Morena

“Los padres sufrieron y continúan sufriendo daños, incluyendo dolor y sufrimiento mental y la pérdida de la compañía de la niña”, señala el escrito judicial. En el caso de Calena, la única sobreviviente, la presentación detalla que sufrió “lesiones catastróficas” que la afectarán de por vida.

QUÉ DIJO LA EMPRESA NAVIERA QUE FUE DEMANDADA POR TOMÁS YANKELEVICH

Lorenzo Palomares, abogado de Jorge Rivas, dueño de Waterfront Construction, defendió al capitán de la barcaza: “Lleva 12 años navegando por estas aguas y las conoce al dedillo. Estamos tratando de averiguar qué hacían [los pasajeros del velero] allí”, declaró al diario local.

Tras el accidente, la Guardia Costera realizó pruebas de alcohol y tóxicos a la tripulación del remolcador, la barcaza y la instructora del velero. Todos los resultados dieron negativos. Además, confirmaron que las chicas llevaban chalecos salvavidas al momento del choque.

