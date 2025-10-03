El dolor por la muerte de Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena, sigue marcando a la familia y al público. A dos meses del accidente náutico ocurrido en Estados Unidos, la Justicia continúa con la investigación y en El Diario de Mariana revelaron una nueva versión de lo sucedido que podría modificar lo que se creía hasta el momento.

El periodista Martín Candalaft compartió declaraciones de testigos claves que estuvieron presentes el día de la tragedia. Uno de ellos, William Cruz, aseguró haber visto desde una construcción cercana cómo la barcaza se acercaba a gran velocidad hacia el bote en el que viajaban los niños: “Sabíamos que la barcaza iba a chocar con el bote en menos de un minuto. Vimos a un hombre con una camisa de trabajo verde neón. Si el tripulante nos hubiese visto, la barcaza podría haber virado o detenido”, relató en su testimonio.

Otro de los testimonios, de Aldo Belgar —quien estaba a bordo de la barcaza— expuso que intentaron advertir al capitán al ver el pequeño bote: “Corrí hacia la parte trasera gritando, pero ya era muy tarde. Treinta segundos después, el tripulante vio el velero lleno de campistas del Miami Yacht Club. Oímos a los niños y al consejero gritar y hacer señas para que se detuviera”, indicó.

Foto: Redes

Según su relato, el capitán intentó frenar la embarcación, pero el impacto fue inevitable: “Sonó como un trueno en el momento en que la barcaza chocó con el bote. Empecé a gritar: ‘Los mató, los mató’. Me sentí fatal al ver esto, asustado, y fue peor porque habíamos estado gritando y no nos oían”, recordó, con crudeza.

Por el momento, no hay detenidos ni imputados en la causa que investiga la Justicia estadounidense. Sin embargo, los nuevos testimonios podrían cambiar el rumbo de la investigación sobre la tragedia que conmocionó a todo un país.

Fotos: Instagram (@bycrismorena)

LA AUTOPSIA REVELÓ QUE LA NIETA DE CRIS MORENA MURIÓ POR “AHOGAMIENTO ACCIDENTAL”

La Oficina del Médico Forense de Miami-Dade confirmó que Mila, la hija de Tomás Yankelevich y nieta de la productora Cris Morena, murió por “ahogamiento accidental” tras el trágico choque entre una barcaza y el velero en el que paseaba el pasado fin de semana en Miami.

La pequeña, de 7 años, se encontraba a bordo de una embarcación a vela junto a otra menor, de 13 años, cuando fueron embestidas por una barcaza de grandes dimensiones en la Bahía Biscayne, cerca de las islas Hibiscus y Monument.

Según el reporte oficial, las menores no fallecieron por el impacto directo, sino por haberse ahogado tras el accidente. La autopsia dejó en claro que se trató de un desgarrador episodio accidental que podría haberse evitado.

En paralelo, medios norteamericanos como Miami Herald y CBS4 difundieron un impactante video captado por una cámara de seguridad. En las imágenes se puede ver con claridad cómo el pequeño velero, con sus coloridas velas, permanece detenido sobre el agua, mientras la gigantesca barcaza (que transportaba una grúa y era impulsada por un remolcador) lo arrolla sin frenar, provocando la tragedia.

La familia aún no emitió un comunicado oficial tras la difusión de los resultados de la autopsia. En tanto, la investigación continúa en Miami para esclarecer responsabilidades y determinar si hubo negligencia por parte de la tripulación de la barcaza.