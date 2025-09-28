A dos meses de la tragedia que marcó para siempre a su familia, Cris Morena rompió el silencio y compartió un mensaje cargado de dolor y amor en sus redes sociales. La productora eligió el 28 de septiembre, una fecha doblemente significativa, para recordar a su nieta Mila Yankelevich, fallecida en un accidente en Miami, y a su hija Romina Yan, de cuya muerte se cumplen 15 años.

“Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a convivir con sus ausencias”, escribió Cris Morena en un posteo que conmovió a sus seguidores. Junto a una ilustración de Romina y Mila abrazadas, la creadora de éxitos juveniles abrió su corazón y compartió cómo atraviesa el duelo.

EL TIERNO HOMENAJE DE CRIS MORENA A SU HIJA ROMINA Y A SU NIETA MILA

En su mensaje, la productora recordó los momentos compartidos con su hija y su nieta: “Hoy 28 se me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro, hija querida, desde mi deseo más profundo. Y Mila chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno”.

Cris Morena eligió enfocarse en el amor y la luz que le dejaron: “Elijo ver la magia de la vida y ver el mundo lleno de luz y amor. Son mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas”.

Sobre el dolor de la ausencia, fue contundente: “Duele y cómo duele… Pero también son mi súperpoder porque me enseñan el valor de mi tiempo en esta tierra, mis vínculos, mis deseos más auténticos”.

“La vida es un segundo y en honor a las dos la vivo a pleno. ¡Y con todo! Gracias por estar siempre en cada instante de mi vida. Las amo, Ro y Mila, están en mí. Juntas podemos volar mejor”, cerró la productora, dejando en claro el lazo eterno que la une a su hija y su nieta.

La muerte de Mila Yankelevich: descubren grave irregularidad en la barcaza que arrolló al velero

EL TRÁGICO ACCIDENTE QUE ACABÓ CON LA VIDA DE MILA YANKELEVICH EN MIAMI

El trágico accidente ocurrió el lunes 28 de julio por la mañana, cerca de las 11:15, frente a Hibiscus Island, en la Bahía de Biscayne, Miami.

Según informaron las autoridades locales, una barcaza impactó de lleno contra un velero en el que viajaban cinco chicos de entre 7 y 13 años y un adulto. Por la violencia del choque, todos los ocupantes cayeron al agua.

Mila, de 7 años, y otra nena de 13, fueron trasladadas de urgencia al Jackson Memorial Hospital, donde lamentablemente fueron declaradas muertas.

“Fue una escena sumamente caótica, como pueden imaginarse, especialmente tratándose de niños”, describió en ese momento el teniente Pete Sánchez, vocero del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami.

El choque generó una enorme movilización de equipos de emergencia: participaron buzos, rescatistas, bomberos y agentes de la Policía, mientras familiares y amigos de los chicos esperaban noticias con profunda angustia.

Gustavo Yankelevich rompió el silencio tras la muerte de su nieta Mila: “Estamos tristes, pero de pie”

